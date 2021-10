Chamaquean el PAN y Hugo Vergara al PRI; no impugnan Tecomán

*Hubo omisión por parte del Abogado panista en la presentación del recurso de impugnación ante la Sala Superior del TEPJF.

Alfredo Quiles|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Pese a que supuestamente existía un acuerdo y compromiso entre los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional de impugnar el resolutivo de la Sala Regional Toluca del Poder Judicial de la Federacion que dejó sin efectos la anulación de la elección del municipio de Tecomán, por «negligencia u omisión» el abogado representante del CDE del PAN, Hugo Ramiro Vergara Sánchez, no presentó ante la Sala Superior de dicho órgano Electoral en tiempo y forma, razón por la que queda en firme el triunfo electoral de Elias Lozano Ochoa, quien repetirá como alcalde tecomense en reelección.

El CDE del PRI que dirige Arnoldo Ochoa González, a través de un comunicado explicó los hechos y responsabilizó de «esta falla» al PAN y a su Abogado ante los órganos electorales, Hugo Ramiro Vergara, por no haberse presentado en tiempo esta impugnación ante la autoridad Electoral federal.

Es de señalar que Hugo Vergara Sánchez, en 2015 siendo el responsable de elecciones del CDE del PRI abandonó su responsabilidad como Abogado priista ante los órganos electorales para pasar a formar parte de las filas de Acción Nacional y, posteriormente, fue recompensando con el cargo de Director Jurídico del Congreso del Estado, cuando Acción Nacional fue mayoría en esa Diputación y, finalmente, terminó siendo nuevamente representante electoral del PAN ante las instancias correspondientes en el pasado proceso Electoral, cargo que hasta la fecha continúa ocupando.

El abogado de la coalición Va por Colima, Hugo Ramiro Vergara Sánchez, en esta ocasión omitió entregar el recurso de consideración a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) contra la resolución de la Sala de Toluca que ratificó el triunfo de Morena en la elección de alcalde de Tecomán.

Vergara Sánchez debió entregar el recurso de reconsideración a más tardar el domingo 10 de este mes. No lo hizo y tampoco lo notificó al PRI, promotor inicial del recurso de reconsideración.

En un comunicado “a la opinión pública y a los priistas de Tecomán”, el Comité Directivo Estatal del PRI narró que cuando la Sala de Toluca del TEPJF revocó la sentencia del Tribunal Electoral del Estado anulando la elección de alcalde de Tecomán y devolvió el triunfo al candidato de Morena, Elías Lozano Ochoa, decidió interponer el recurso de reconsideración ante la Sala Superior.

Los abogados del tricolor elaboraron la documentación requerida y la entregaron a Vergara Sánchez, abogado de la coalición Va por Colima, con la debida anticipación.

Posteriormente, Vergara Sánchez informó al PRI que el PAN, integrante de la coalición, se sumaría a la impugnación. El propio litigante informó al PRI que el PAN le había dado instrucciones, el sábado 9, para impugnar. El tricolor afirma que le entregó documentos al abogado para que el PAN los revisara y le sirvieran de base para su procedimiento.

El domingo 10, plazo perentorio, Vergara Sánchez no presentó el recurso de reconsideración ante la Sala Superior del TEPJF. Tampoco informó al PRI la omisión.

Cuando el lunes, los priistas lo buscaron, por teléfono el abogado les dijo que el PAN había decidido no presentar el recurso legal contra la sentencia de la Sala de Toluca y que por esa razón tampoco interpuso la del PRI.

Por alguna circunstancia que hasta el momento no ha quedado aclarada, Hugo Ramiro Vergara Sánchez, representante legal de la Coalición ‘Va por Colima’, no presentó en tiempo y forma el Recurso de Reconsideración ante la Sala Superior, situación que no notificó de manera oportuna al PRI y fue hasta este lunes 11, cuando al pedirle nos hiciera llegar la copia con el acuse correspondiente, de manera escueta solo en una llamada telefónica informó que se había decidido por parte del PAN que siempre no presentarían el Recurso de Reconsideración, decisión tomada de manera unilateral, dejando de lado los acuerdos asumidos entre el PAN, el PRI y el PRD, decisión tomada por alguno o algunos dirigentes de Acción Nacional”, explica el tricolor en el comunicado.