CARRETERAS DETERIORADAS

AL DESNUDO

Por: Edgar Rodríguez.

Si al alcalde cuatroteista de Tecomán que lleva ya más de 4 años en el cargo llenándose a más no poder sus bolsillos con el dinero del pueblo bueno, Elías Antonio Lozano Ochoa, no se inmuta por el grave deterioro de las carreteras que perjudican tanto la movilidad de los pobladores de las comunidades del municipio a su indigno cargo como el transporte de la producción agropecuaria y de los insumos para la misma, mucho menos le quita el sueño a la Secretaria de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad, Marisol Neri León.

Una voz en el desierto ha sido la del diputado local priista Rigoberto García Negrete, quien tras haber emitido hace un año un exhorto dirigido a la funcionaria estatal arriba mencionada, desde el Congreso del Estado, para que se atendiera la problemática y se reparara la carretera de la “Glorieta de Los Perritos” a la comunidad de “Cofradía de Morelos”, ahora le pide que repare el tramo carretero de Caleras-Madrid, “ya que es una vía alternativa para llegar a la capital del estado y se encuentra en condiciones deplorables para ser transitada”.

A pesar de que los tramos carreteros “Perritos Bailarines” (de Tecomán) a Cofradía de Morelos; por un lado, y de Colima a Jala, por el otro, fueron aprobados por los integrantes de la LX Legislatura Estatal, los avances de los trabajos son mínimos, motivo por el cual el diputado García Negrete le propuso a la casi media docena de sus paisanos diputados locales, “no cobrar prestación alguna en tanto no se reparara las carreteras de Tecomán en tres o seis meses y que, de no haber solución, esas prestaciones se destinaran para hacer las reparaciones que se pudieran”.

Por supuesto que tal propuesta no prosperó porque Armando Reyna Magaña, David Lorenzo Grajales Pérez, Julio César Cano Farías y Yommira Jockimber Carrillo Barreto no disparan ni en defensa propia, generosos, generosos, no son estos centaveros colegas y paisanos del diputado Rigoberto que ni cooperan ni presionan al gobierno de Indira Vizcaíno Silva para que repare las carreteras dañadas. Realista, tras haber pasado ya un año de su primer exhorto, denuncia que “no ha visto solución plena y concreta de la reparación de los dos tramos carreteros y así sigue pasando el tiempo”. Y como Don Teofilito, ni las verá.

Sin perder la fe, el diputado Rigoberto García Negrete ha pasado del exhorto a una “cordial invitación a la Arquitecta Marisol Neri León, Secretaria de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad del Estado de Colima, para que nos informen qué tratamiento se ha dado a la reparación de los dos tramos carreteros, qué avances se tiene o solución prevista y en qué tiempo podrá quedar solucionado ese tema, mencionó García Negrete”, respuestas que deberá esperar sentado para no cansarse porque a este gobierno de cuarta no le corre la sangre.

Cierto es lo que señala García Negrete de que la carretera Colima-Manzanillo “ha sido escenario de múltiples accidentes que han provocado daños materiales y la pérdida de vidas humanas, y como consecuencia, que la circulación sea obstruida por largos periodos de tiempo, y para lo cual, la Guardia Nacional, ha dispuesto que las personas que transitan de Tecomán a Colima, lo hagan por una vía alterna, siendo esto por la carretera Madrid-Caleras”, misma que sigue muy dañada e insegura, realidad que no le quita el sueño a la gobernadora de “Nuestra Colima”.

Se dice que…

*El líder vitalicio de los trabajadores al servicio del ayuntamiento de Tecomán, Audelino Flores Jurado, amenazó al alcalde tecomense Elías Antonio Lozano Ochoa, con tomarle el edifico de la presidencia municipal a las 4 de la tarde del jueves 27 de octubre de 2022, si no le pagaba más rápido que inmediatamente, 50 millones de pesos que jura le adeuda por laudos laborales a sus afiliados.

*Como Audelino no le cumplió su amenaza al alcalde Elías Lozano, éste, una vez más, se le salió por la tangente dándole largas al cumplimiento de las demandas de aquel a quien de nada le valió hacerse acompañar de su colega villalvarense Teresa Ramírez para presionarlo.

*También Martín Flores Castañeda, Secretario General del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (STSGE) se ha declarado en pie de lucha para rescatar al PECOL (Instituto de Pensiones para Servidores Públicos del Estado de Colima) de la quiebra financiera a la lo llevó el incumplimiento de la Ley por parte del gobierno nachista y del indirista. Él sí logró que el Secretario de Gobernación del Gobierno de la República, en su reciente visita a Colima, escuchara sus demandas.