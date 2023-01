Carecemos de apoyo del Ayuntamiento de Manzanillo: Delegada Municipal de El Colomo

*’Cuando asumí el cargo hice un plan de trabajo, mismo que no he podido concretar, porque ni una escoba ha recibido El Colomo de la Administración municipal’.

Norma Moreno|CN COLIMANOTICIAS

Manzanillo, Col.- La delegada municipal de El Colomo, Mirna Macías González, señaló que la demarcación que representa carece del apoyo del Ayuntamiento de Manzanillo, desde hace un año que asumió su cargo como autoridad auxiliar.

Refirió que “cuando asumí el cargo hice un plan de trabajo, mismo que no he podido concretar, porque ni una escoba ha recibido El Colomo de la Administración municipal”, situación que lamentó porque la afectada no es ella, sino las familias que habitan esta comunidad.

Expresó que aun con esas carencia ella trabaja con el respaldo de los vecinos, que la han apoyado donando materiales de limpieza e incluso equipo para reparar luminarias de lugares concurridos de la delegación, esto gracias a la buena relación y comunicación que tiene con la población.

Macías González, expresó que ha coincido en 2 o 3 ocasiones con la presidenta municipal, pero no ha podido dialogar con ella sobre las necesidades de El Colomo, pero no perdemos la esperanza de charlar un rato y mostrarle que ambas tienen el mismo interés de favorecer con obras y servicios para las familias a la delegación.

Finalmente mencionó que el arreglo de calles y una nueva planta de tratamiento de aguas residuales, son las obras prioritarias para El Colomo y no descarta sea concretas en los próximos meses por el ayuntamiento.