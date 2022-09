CAMBIOS EN SEGURIDAD ESTATAL

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez.

Muy atinada la decisión de la gobernadora del estado, Indira Vizcaíno Silva en efectuar el cambio del Secretario de Seguridad Pública, debido a que la institución es la cabeza del sector en materia de seguridad, y se justifica el relevo por los altos índices de violencia alcanzados en 2022 en que ubicó a nuestro estado como el año más violento en la historia de Colima, por ello era impostergable la decisión de la mandataria estatal.

Colima en los últimos 15 años a medida que el puerto de Manzanillo se fortalecía y aumentaba sus importaciones y exportaciones la delincuencia organizada del país y extranjera tuvo mayor interés por la entidad, por ello aumentaba gradualmente la violencia también, y en los últimos 10 años se disparó en forma extraordinaria a tal grado que Tecomán y Manzanillo eran hasta hace tres o cuatro años los más violentos del país, además de que Colima ocupaba el primer lugar nacional en consumo de drogas y alcohol, afectando a la economía y desarrollo social, además deterioró mucho a la imagen del ex gobernador Nacho Peralta porque fue precisamente su lema de campaña para ganar la gubernatura; “Vas a vivir Feliz” ¡Seguro!

Héctor Alfredo Castillo Baez es el nuevo titular en la seguridad pública estatal y esperamos que asuma con mayor control y mayor coordinación de los tres niveles de gobierno a la seguridad pública estatal, respetando las líneas de los mandos federales, del estado y de los municipios, pues no hace mucho los titulares de la Fiscalía y de la Secretaría de Seguridad estatal andaban de la greña, ya que la Fiscalía no hacía caso a la cabeza del sector argumentando ser superiores a los policías estatales, sus grillas de los mandos han afectado mucho a la coordinación institucional.

INFILTRACIÓN DEL CRIMEN CON POLICÍAS

La gobernadora Indira Vizcaíno admitió que los resultados alcanzados hasta el momento no son los esperados por la población, agregó, debemos ir a un paso mucho más acelerado, pues estos resultados no son los que las y los colimenses demandan y merecen, por eso es que he decidido hacer un cambio en la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

Y advirtió fuertemente, se estima que cerca de 40 elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) han sido dados de baja de la dependencia y otros más policías estatales porque se presume que existen posibles vínculos con grupos criminales y porque hay algunas denuncias contra elementos de Secretaría de Seguridad Pública, con ello dio a entender que iniciarán a realizar una limpia de los cuerpos de seguridad pública empezando a detectar a los que están vinculados con la delincuencia, por ello hace un tiempo les prohibieron a todos los policías de los diferentes niveles el uso de celulares personales ya que se detectó que algunos elementos filtraban fotos de los ejecutados y pasaban información interna de los programas de los operativos.

Si recordamos un miembro de la Fuerza Única de Jalisco, creada en 2014 para reforzar la capacidad del Gobierno en el combate a los cárteles de las drogas en aquel estado, explicó a Radio Fórmula que cuando se detiene a un sospechoso deben informar a sus superiores, porque los jefes son quienes ordenan liberarlo o no, dependiendo del grupo criminal al que pertenezcan, creando una gran polémica y cuestionamientos a los cuerpos de seguridad, pues estaba así reconociendo ciertos acuerdos entre los policías y criminales.

REORGANIZAR LA SEGURIDAD

Esperemos que con este primer cambio que hace Indira Vizcaíno sea para dar inicio a una nueva y mejor etapa en la seguridad pública estatal y ojalá se logre una mayor coordinación en la entidad, pues siempre se ha dicho que en la seguridad pública estatal de Colima desde hace años –“hay una gran desorganización bien organizada”- todos son jefes y altos mandos, los federales ya sea ejército, marina, FGR o Guardia Nacional jamás quieren recibir órdenes de los estatales o civiles, por ello designan a uno de ellos como titulares con acuerdo de los gobernadores en turno y los policías municipales tampoco hacen mucho caso de los federales y estatales, y por si fuera poco la Fiscalía General del Estado no desea apoyar a la Secretaría de Seguridad estatal porque dicen que son autónomos y de mayor jerarquía. No respetan a la cabeza del sector en seguridad. Urge pues un cambio estatal organizativo y operativo definitivamente de los cuerpos de seguridad, el titular ya debe salir a los municipios a coordinar.