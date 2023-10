Busca comunidad universitaria ir más allá del listón rosa

*Del 9 al 13 de este mes de octubre se realizará la semana universitaria de la lucha contra el cáncer de mama, coordinada por el Voluntariado de la UdeC.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Del 9 al 13 de este mes de octubre, se realizará la semana universitaria de la lucha contra el cáncer de mama, que este año tiene como lema “Más allá del listón rosa”. Su objetivo es sensibilizar y concientizar sobre el tema, ya que la prevención y detección oportuna puede salvar vidas.

En entrevista, la presidenta del Voluntariado de la Universidad de Colima, Blanca Liliana Díaz Vázquez, comentó que estas acciones deberían realizarse todo el año, por el gran impacto que tienen en la salud de las mujeres.

La semana iniciará el lunes 9, a las 9 de la mañana, con la charla virtual “alimentación saludable y sostenible para la prevención del cáncer de mama”, a cargo del doctor Walter Serrano Moreno. Ese mismo día, pero a las 5 de la tarde, se llevará a cabo el curso-taller con causa “Elaboración de desodorantes libres de químicos”, por parte de la Mtra. Alejandra Ávila. Esta actividad tendrá un cupo limitado a 30 personas y una cuota de recuperación de 250 pesos. Una parte de lo recaudado se entregará al Patronato del Instituto Estatal de Cancerología, para apoyar a pacientes con cáncer y familiares.

La tercera actividad se llevará a cabo el martes 10 de octubre a las 11 de la mañana. Es la conferencia “Situación actual del cáncer de mama”, dictada por el doctor Aaron Jiménez Garnica. Después, a las 6 de la tarde, se presentará el libro “Y todo por una bolita”, escrito por la doctora Oriana Zaret Gaytán Gómez, en la sala del vitral de la Pinacoteca Universitaria.

El miércoles 11 de octubre, Blanca Liliana Díaz invita a todos y todas las trabajadoras universitarias a portar una playera rosa y tomarse la foto representativa con el personal de su dependencia, para posteriormente subirlas a las redes sociales de sus centros de trabajo y etiquetar al Voluntariado de la Universidad de Colima Oficial.

El jueves 12 de octubre se realizará la inauguración del mural y conversatorio “Por la salud y la libertad de las mujeres”, a las 7 de la tarde en la casa de la ACU.

Finalmente, el viernes habrá Yoga con causa en la explanada de rectoría, a partir de las 8 de la mañana. Podrán participar trabajadoras y trabajadores universitarios de todos los campus, sólo se pide llevar un producto para donarlo a pacientes oncológicos, como pañales para adultos, Ensure o Glucerna, además de ir vestidos con ropa cómoda. En este evento se realizará la entrega de trenzas al Voluntariado por parte de la Federación de Estudiantes Colimenses y bachilleratos universitarios.

Como parte de las actividades del mes de octubre, Díaz Vázquez dijo que se estarán vendiendo playeras rosas y blancas con un costo de 200 pesos, mismos que serán donados también al Patronato del Instituto Estatal de Cancerología,

Por último, la presidenta del Voluntariado de la Universidad de Colima invitó a las mujeres, a partir de los 20 años, a realizarse la autoexploración mensual y acercarse al voluntariado en caso de no saber hacerlo, ya que ahí tienen personal capacitado que puede orientarlas.

Agregó que es importante que empiecen a realizarse exploraciones clínicas con su ginecólogo o ginecóloga y después de los 25 realizarse una mastografía, “para ello pueden pasar al Voluntariado a partir del lunes 9 de octubre por un vale de descuento para acudir a diagnósticos CIMA y realizarse su mastografía, esto únicamente para la comunidad universitaria”.

También invitó a los hombres a realizarse estas exploraciones, ya que no es una enfermedad de la que ellos estén exentos, “deben perder el miedo y los tabúes; el cáncer de mama no es un mito, es una realidad que nos puede quitar la vida si no estamos bien informados”.