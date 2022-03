Burócratas han sido víctimas de extorsión telefónica; STSGE llama a la sociedad a denunciar ante la FGE

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Trabajadores del Sindicato del Gobierno el Estado han sido víctimas de extorsión telefónica, que a últimas fechas se ha incrementado como parte de los hechos de violencia e inseguridad en la entidad colimense.

De acuerdo al dirigente del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (STSGE), Martín Flores Castañeda, las víctimas han sido afectadas en el robo de sus bienes.

“Ante la incidencia criminal, la psicosis y el tema de inseguridad, podemos ser presas de la extorsión telefónica”.

De esta manera hizo el llamado a la sociedad a que no contesten a números que no tengan en sus contactos ni entablen conversación con desconocidos.

“No les van a hacer nada, son extorsiones telefónicas y si les van a sacar hasta 20 mil pesos, son exprés te piden 20 y queda hasta en mil, lo reciben porque solo es por el teléfono, depositas y se acabó, ahí termina la extorsión, no te van a hacer nada y no te van a molestar les pagues o no les pagues”.

Flores Castañeda expresó que los criminales no son de otros estado, sino que obtuvieron el padrón, nombre-apellido del registro que de compañías telefónicas móviles y de Telmex.

Explicó que de esta manera los presuntos responsables de extorsión, llaman a sus víctimas por su nombre y dan datos, al tener georreferenciado el domicilio satelitalmente.

“Y si logran obtener datos de alguno de los hijos o hijas, entonces lo toman de ‘rehén telefónicamente’ y dicen que lo tienen retenido y hacen la extorsión exponiendo que llaman de algún cártel o jefes de grupo».

Agregó que por temor, la víctima termina pagando al delincuente.

De esta manera, Flores Castañeda hizo el llamado a la sociedad a evitar caer en las garras de los delincuentes y denunciar los hechos ante la Fiscalía General del Estado (FGE).