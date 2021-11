Brote Infeccioso en Los Patos

PARACAÍDAS

Por: Rogelio Guedea.

Un vecino de Los Patos, colonia de Manzanillo, se atrevió escribirme (podría decir que muy tímidamente) para pedirme que si no podía escribir y hacer eco a través de esta columna sobre una situación que están viviendo los habitantes de esta colonia desde hace unas semanas. Algunos niños de Los Patos estaban resultando con infecciones delicadas de la piel y pedían a las autoridades municipales inmediata intervención pero, al día que me lo estaba escribiendo, no la habían tenido. En su mensaje, el desesperado colono me anexaba una nota publicada por Diario de Colima el 9 de noviembre en la cual se describía la problemática. El colono, quien me pidió conservara su anonimato, me indicó que la colonia estaba siempre azotada por las calamidades (fugas de agua, carencias de agua, poca recolección de basura, etc) y que no parecían acabar con ellas, poco caso recibían de los encargados municipales de resolvérselas. Con el brote infeccioso mencionado, que ha causado estragos en la piel de los niños y temen que eso pueda derivar en cuestiones más delicadas, indican que el problema de la recolección de basura en esa zona siempre está a la zaga, por lo que en ocasiones duran días sin que se recoja y temen que sea eso más el tiradero de aguas negras que padecen cerca de la zona en donde los niños juegan estén ocasionando este brote infeccioso. Lo descrito por este colono causa preocupación y, a mí en lo particular, me causa incluso un poco de tristeza, pues pese a los requerimientos explícitos de los colonos no parece que haya la sensibilidad para resolverles el problema, sobre todo tratándose de niños, los miembros más vulnerables que tenemos en nuestra sociedad. Es verdad que hay problemáticas (la violencia, la crisis económica, etc) que parecieran rebasar todo el resto de las problemáticas, pero si no queremos que aquellas problemáticas rebasen a éstas, lo menos que podemos hacer es atenderlas, y más si se trata de la salud de los habitantes. Esperemos que las autoridades de salud correspondientes y quienes más tenga que involucrarse en esta situación atiendan lo antes posible lo que parece ser una amenaza seria para la integridad de los habitantes de Los Patos. Yo estaré, como le prometí al desesperado colono, al tanto de que así sea.