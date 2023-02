Beneficia beca Cara Amiga a 167 estudiantes de bachillerato y licenciatura

*Esta nueva entrega es posible gracias a las aportaciones de las y los concesionarios de cafeterías en la Universidad. Desde su inicio en 2011, estas becas han beneficiado a más de dos mil quinientos estudiantes.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- En acto celebrado este lunes en la Facultad de Ciencias de la Educación, 167 estudiantes de bachillerato y licenciatura de la Universidad de Colima recibieron la Beca Alimentaria Cara Amiga, que otorga una comida gratis durante los 76 días hábiles de un semestre, en cafeterías de todos los campus universitarios.

Luego de la entrega, el rector Christian Jorge Torres Ortiz Zermeño comentó que, en cada inicio de semestre, “una de las cuestiones que más nos planteamos en la Universidad es cómo le hacemos para ayudar o seguir ayudando a nuestros estudiantes; la respuesta más recurrente es: a través de los diferentes esquemas de becas que hoy en día existen”.

Agregó que la idea es que las y los jóvenes no dejen de estudiar por motivos como el de no tener un alimento para estudiar en las mejores condiciones. Esta beca, recordó, tuvo su origen cuando se dieron cuenta de que no siempre lo mejor es el apoyo económico para que los estudiantes se sientan bien, tanto en lo físico como lo emocional, ya que hay diferentes tipos de necesidades, y una de ellas es la alimentaria.

En el caso de esta beca la Universidad, a través de su Dirección General de Servicios Universitarios, habló con las y los concesionarios de las cafeterías, “que son quienes ofrecen este servicio, para ayudar a las y los jóvenes en su economía personal, familiar e incluso les permite ahorrar para otros proyectos que tienen, como el de movilidad estudiantil”.

Finalmente, el rector dijo que con esta beca, “junto con otras que gestiona la casa de estudios, alcanzamos a impactar de manera significativa en el grupo de estudiantes que tiene esta necesidad; tenemos muy claro que para que ustedes puedan rendir de la mejor manera en su proceso educativo deben tener las mejores condiciones físicas y emocionales”.

Estuvieron en el presídium Joel Nino, secretario general; Érika Ulibarri, coordinadora general Administrativa y Financiera; Martha Magaña, coordinadora general de Docencia; Camilo García, presidente de la FEC y Ana Lilia Moreno, directora general de Servicios Universitarios.