Becan universidades de EEUU a siete estudiantes de la Facultad de Ciencias

*El rector Christian Torres Zermeño felicitó a las y los estudiantes, a profesores y profesoras, y reconoció el importante trabajo de fomento a la investigación científica hecho por la Facultad de Ciencias durante varios años.

Colima, Col.- Siete estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Colima (cinco mujeres y dos hombres), que obtuvieron una beca para continuar sus estudios de posgrado en universidades e institutos de Estados Unidos, visitaron este viernes al rector Christian Jorge Torres Ortiz Zermeño, quien reconoció el trabajo permanente y apasionado de la planta docente de este plantel, que desde hace varios años entusiasma por la investigación científica a las y los jóvenes desde el bachillerato.

Las y los jóvenes recibirán una beca de colegiatura y una de manutención, que será renovada cada año hasta el 2026. Ellos y ellas son Carolina Estevez Loza, quien estudiará en el Rochester Institute of Technology; Viridiana Abigail Márquez Dávila, quien lo hará en la Indiana University at Bloomington; Pavel Elías Morales Peña, quien irá a la University of Missouri, e Itzelli Salazar Segovia, quien estudiará en la University of California, at Davis.

También recibieron beca Miguel Ángel Soto Alcaraz para ir a la University of Kansas; María Fernanda Torres Cabrera, quien acudirá a la University of Houston y Victoria Guadalupe Valdez Prudencio, quien estará en la University of Iowa.

El rector felicitó a las y los estudiantes, así como a profesores y profesoras y reconoció el importante trabajo hecho durante varios años por la Facultad de Ciencias; “un trabajo que permite con frecuencia que sus alumnos y alumnas tengan la posibilidad de estudiar un posgrado del más alto nivel en diferentes partes del mundo”.

Los felicitó por este importante logro, “que determinará el futuro de sus vidas en lo familiar, personal, laboral y disciplinar, porque es una decisión de vida”, y les compartió que la Universidad de Colima, siendo pública, tiene la importante encomienda de hacer el mayor de los esfuerzos para que los y las jóvenes tengan una oportunidad de estudiar una carrera”.

Destacó las particularidades de la Facultad de Ciencias, “que mucho explican la posibilidad de tener hoy esta oportunidad. La primera es el alto nivel de su planta docente, que puede competir no sólo con sus pares del país sino a nivel internacional”. Otra razón, dijo, es la matrícula pequeña de esa comunidad, que permite una formación personalizada y una alta integración con sus directivos y maestros.

Es claro, destacó, “que pueden competir porque están al nivel de los mejores; no tienen ninguna desventaja con nadie que estudie en una institución pública o privada”.

El rector no dejó de reconocer el apoyo de las familias, no sólo en lo económico sino también por alentarlos para estudiar un posgrado en otro país, “una situación nada sencilla porque culturalmente no es común que las familias propicien que sus hijos se vayan de México”.

Antes de finalizar su mensaje, les recordó que la Universidad “siempre será su casa, su alma mater” y añadió que “cualquier cosa que necesiten y esté al alcance de la Universidad, no duden en acercarse a su director o funcionario universitario para apoyarles”.

Por su parte, el director de la Facultad de Ciencias y también su profesor, Andrés Pedroza, destacó que detrás de este logro se encuentra el trabajo pertinente de la Universidad de Colima, “como una institución pública estatal obligada a la formación de profesionistas en las distintas áreas. Este grupo de alumnos por egresar es sólo una muestra de este trabajo”.

En su participación resaltó que las y los estudiantes becados egresaron además de los bachilleratos 1, 4 y 33, excepto uno de ellos, que es foráneo, y todos se involucraron con la Facultad de Ciencias desde que eran bachilleres a través del Instituto Heisenberg y del Taller de Mujeres en la Ciencia, que coordinan desde esta misma facultad.

Además, dijo que las universidades de destino son las que ellos y ellas eligieron para estudiar, porque en varios casos tuvieron más de una oferta, por lo que pudieron elegir a su gusto la institución en la cual querían estudiar.

Al tomar la palabra, las jóvenes Victoria e Itzelli agradecieron a sus profesores por el esfuerzo, la pasión y apoyo mostrado durante todo el proceso que las llevó hasta esa beca. Ambas coincidieron en pedirles que siguieran haciendo eso, “no rendirse y seguir trabajando como lo han hecho hasta ahora”. Dijeron que darán su mejor esfuerzo para seguir su ejemplo.

La directora general de Relaciones Internacionales y Cooperación Académica, Genoveva Amador Fierros, dijo que cuando se habla de calidad y competencia internacional, no se refieren al trabajo de una oficina en particular, “sino al trabajo diario en aula de profesores que enseñan a sus estudiantes a aprender”.

El de hoy, agregó, “es el resultado de una competencia internacional con las y los mejores estudiantes del mundo”. Adelantó que, junto con las dependencias de Docencia, Investigación y Educación Superior, se aprovechará la experiencia de la Facultad de Ciencias para construir un mecanismo que impacte de la misma forma a estudiantes de otros planteles de la Universidad.

La coordinadora general de Investigación, Xóchitl Trujillo invitó a los y las becadas para que, en sus próximas vacaciones en Colima, hablen con otros estudiantes para impulsar la formación de más investigadores. Añadió que “ahora son embajadores de México, pero directamente de la Universidad de Colima”.

Como un gesto de buenos deseos, Christian Torres Ortiz entregó a cada estudiante el pin de la UdeC y pidió no olvidar, cuando regresen de vacaciones, ponerse en contacto con la institución para programar una charla o conferencia con alumnos de bachillerato y hacer que conozcan cómo es acercarse a la investigación y estudiar un posgrado en el extranjero.