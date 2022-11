Basta de polarizar a la población, demanda Coparmex a AMLO, Indira y Morena

*Siempre se tienen que respetar las libertades, todas las personas que se quieran expresar.

Colima, Col.- La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), delegación Colima, demandó al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a la Gobernadora Indira Vizcaíno Silva y al Partido Morena, dejar de “polarizar y dividir a la población” en torno a la fallida reforma constitucional en materia electoral.

El dirigente estatal de Coparmex en Colima, Eduardo Sánchez García, afirmó en conferencia de prensa que es preocupante que la gobernadora de la entidad, Indira Vizcaíno Silva, intente dividir a la sociedad colimense en un tema como lo es la reforma electoral y manifestó su respeto a una marcha como expresión ciudadana, que es legítima.

Sánchez García calificó como preocupante que en la marcha del próximo domingo, convocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se vayan a utilizar recursos públicos y apoyos de programas federales.

“Nosotros creemos que siempre se tienen que respetar las libertades, todas las personas que se quieran expresar, todas las personas que quieran marchar, que quieran salir con cualquier causa, es algo muy legítimo, sin embargo en la marcha que están convocando para el próximo domingo, es preocupante, pues hay mucha información de supuestos apoyos y de dónde va a salir todo el recurso para el traslado de cientos y miles de personas, que es lo que se ha estado especulando que van a participar”, señaló.

La preocupación es de dónde vienen esos recursos, y si fueran recursos públicos se estaría cometiendo un delito.

El dirigente del sector patronal dijo que ante los descalificativos que se hicieron por parte de Morena y de la misma gobernadora Indira Vizcaíno en torno a la marcha ciudadana en defensa del INE del pasado 13 de noviembre, debe existir respeto.

Hizo un llamado respetuoso a la gobernadora para que reflexione respecto a que representa a todos, a quien simpatizan y a quienes no simpatizan con ella, por lo que merecen el mismo respeto todas y todos.

“Ese tipo de comentarios nos divide, nos señala y limitan nuestras libertades, quienes nos organizamos para llevar a cabo una marcha lo hicimos con nuestros propios recursos”, apuntó.

Consideró que la reforma electoral propuesta por el Presidente de la República está fuera de lugar.

“La Confederación Patronal de la República Mexicana (Copermex) en Colima y a nivel nacional, hizo un llamado a las y los legisladores federales de todos los partidos políticos a que garanticen la neutralidad del Instituto Nacional Electoral (INE), la cual está en riesgo por intereses particulares”.

El presidente de la Coparmex Colima aseguró que no están en contra de las autoridades ni de ningún partido político, “están en contra de una reforma electoral regresiva que no fue consensuada por la sociedad y que no representa los intereses ciudadanos de México.

“La defensa del INE, del Tribunal Electoral y del Poder Judicial de la Federación es prioritaria para nosotros, por eso queremos y exigimos elecciones ciudadanas que garanticen la legitimidad de nuestros gobernantes y la certeza de que los votos cuentan y que se cuenten bien, como ha sido en estas 3 últimas décadas a partir de que se ciudadanizó el Instituto Federal Electoral, hoy Instituto Nacional Electoral”, expuso.

Señaló que el INE está en riesgo por intereses particulares y no pensando en el bien común, es necesario mantener la neutralidad del árbitro electoral, por eso en todo México se han iniciado acciones en su defensa, esfuerzos ciudadanos que se han hecho escuchar y que hacen un llamado a las y los legisladoras, sabiendo que esta reforma constitucional seguramente no pasará, pero intentarán en el Poder Legislativo e iniciativa del Poder Ejecutivo federal, hacer reformas a leyes secundarias para lograr sus objetivos de tratar acotar y controlar al INE y al Tribunal Electoral, asfixiarlo presupuestalmente y reducir su estructura.

Dijo que el pasado 13 de noviembre la ciudadanía demostró que está atenta, está preocupada, “y por eso condenamos enérgicamente el ataque al Instituto Nacional Electoral, la marcha constituye una de las voces ciudadanas que exigen que el INE se respete”.

El dirigente empresarial consideró que una reforma electoral puede ser necesaria, pero éste no es el momento de que se lleve a cabo por la proximidad de las elecciones de 2024.

Por último, Eduardo Sánchez manifestó su respeto a la marcha del próximo domingo convocada por el Presidente de la República, siempre y cuando no se destinen recursos públicos para movilizar a las miles de personas que dice el propio López Obrador que van a participar.