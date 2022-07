Ayuntamiento de Colima mantiene apoyos a sectores vulnerables

*Continúa la entrega de recursos a personas en vulnerabilidad social.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Como parte de su compromiso de apoyar a las familias más vulnerables de la capital, la presidenta municipal de Colima, Margarita Moreno, sigue atendiendo las diferentes gestiones que las personas, agrupaciones o colectivos sociales realizan ante el Ayuntamiento de Colima, mismos que son analizadas y atendidas de acuerdo a las posibilidades propias de la administración.

La presidenta municipal enfatizó que en su gobierno se han restablecido la atención de servicios públicos, siendo una prioridad en el ejercicio de los recursos públicos, sin perder de vista la posibilidad de respaldar y apoyar a las personas que requieren de apoyos sociales que fortalecen la construcción de un Colima más humano.

Margarita Moreno precisó que gracias al fondo para la entrega de ayudas y/o apoyos sociales, se logró una entrega de nueve apoyos de orden social a personas con diferentes necesidades, la gran mayoría de ellas identificadas en los sectores con mayor grado de vulnerabilidad social.

Una de las beneficiarias, Rocío Suárez López, reconoció la sensibilidad e interés de apoyarle por parte de la presidenta Margarita Moreno quien le canalizó con el área de Participación Ciudadana para conseguir el apoyo por parte del Ayuntamiento de Colima para continuar con la atención de su hija que padece parálisis cerebral en una clínica de la Ciudad de México.

“Logramos que una clínica especializada en la Ciudad de México atendiera a nuestra hija de forma gratuita, pero lo cierto es que no contamos con recursos económicos para los viajes. Cuando le platiqué a la presidenta ella fue sensible y nos abrió la oportunidad para que mi hija no pierda ninguna sesión. Me dijo que estaban abiertas las puertas del Ayuntamiento y así fue”, comentó la mujer beneficiaria.

Otro testimonio es el de la señora Irma Rodríguez Cabellos, quien acudió al Ayuntamiento de Colima para gestionar un apoyo para el implante de un ojo de uno de sus hijos que lo perdió en un accidente y, desde entonces, ha requerido la operación para evitar riesgos de salud así como su reincorporación a las actividades productivas.

“Yo le comenté mi caso a la presidenta, ella me canalizó con las personas que fueron muy atentos y sensibles. Se dio la petición y recibí el apoyo para que mi hijo pueda tener su prótesis y podamos pensar en que saldremos adelante, que él esté bien, que pueda trabajar y sacar adelante a sus dos hijos”, comentó.

Así como estos testimonios se apoyaron también proyectos de capacitación, de fomento cultural y deportivo, así como otras acciones de salud para familias en situación de vulnerabilidad.

Finalmente, la presidenta municipal acudió directamente a los hogares de estas familias, haciéndoles la entrega de apoyos para gastos en medicamentos y salud, deportivos y académicos, pagos de necesidades básicas, entre otros rubros que responden a las necesidades específicas de los beneficiados.