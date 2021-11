Ayuntamiento de Colima impulsa la campaña ‘No es normal, pide apoyo’

*El municipio formará parte de los 16 días de activismo en conmemoración al Día Internacional de la Eliminación de la violencia contra las mujeres, que se realizará a nivel estatal.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- La presidenta municipal de Colima, Margarita Moreno González, hizo un llamado enérgico a poner fin a la violencia contra las mujeres, tras exponer que la violencia de género y los delitos sexuales siguen reflejándose en los indicadores de seguridad, por lo que, afirmó, es tiempo de hacer un frente común para visibilizar y atender el problema, teniendo como primer paso la prevención.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de las Violencias de género contra las mujeres, que se conmemora el 25 de noviembre, Margarita Moreno dirigió el encendido de las luces naranja que iluminarán las instalaciones del Ayuntamiento de Colima y realizó el lanzamiento de la campaña “No es normal, pide apoyo”, estrategia preventiva promovida por la presidenta municipal en la Mesa Regional para la Construcción de la Paz en la que participan autoridades municipales, estatales y federales.

“Esta campaña es un grito para decir que muchas cosas que pasan no son normales, también se le dice al hombre que no son normales muchas conductas que han pensado que lo son; el problema que vivimos de violencia de género es por educación y esta campaña invita también a los hombres a decirles: si tú sientes ira, no es normal, pide apoyo… si ella te dice que no y tú insistes, no es normal, pide apoyo”.

Acompañada por todas las y los integrantes del Cabildo capitalino, así como directores de las diferentes áreas, la presidenta capitalina dio a conocer que durante los próximos días, esta campaña será parte de las actividades que el Gobierno del Estado y los 10 Ayuntamientos promoverán durante 16 días de activismo.

“Este Ayuntamiento fue pionero para crear la campaña ‘No es normal, pide apoyo’ para prevenir, identificar y denunciar la violencia sexual que se aplicará en todo el Estado; es una estrategia integral, producto del esfuerzo y de la colaboración conjunta de diferentes áreas de nuestro equipo, gracias por su talento y entrega a esta campaña, la hemos hecho con el corazón”, expresó.

El Ayuntamiento de Colima, del 25 de noviembre Día Internacional de la Eliminación de las Violencias de género contra las mujeres, hasta el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, se realizarán diversas actividades que serán dirigidas por el Instituto de la Mujer del municipio de Colima.

Se implementará una agenda de trabajo que impulsará la capacitación y sensibilización a elementos de la policía, brigadas de impacto social, charlas de sensibilización, pega de carteles, pinta de murales y se dará un fuerte impulso en la comunicación en redes sociales.

“Que las y los colimenses reconozcan cualquier forma de violencia. Si sientes acoso, si te hace sentir incómoda, si te enojas cuando te dice que no, no es normal, pide apoyo. ¡Pongamos fin a la violencia contra las mujeres ya! El encendido de estas luces representa el deseo de un futuro más brillante y libre de violencia contra mujeres y niñas”, concluyó.

La regidora Miryan Rosendo León, presidenta de la Comisión para la igualdad de Género, anticipó que el Cabildo capitalino se sumará a las actividades para impulsar acciones que trasciendan a la convocatoria social de estos 16 días de actividades.

La directora del Instituto de la Mujer para el municipio de Colima, Cyndi Fuentes Córdova, enfatizó la visión de la presidenta municipal, Margarita Moreno, quien ha decido poner el tema en la agenda del Ayuntamiento capitalino e impulsar acciones en muchos sectores como el público y privado.

De manera activa y participativa se sumaron a esta campaña los tres líderes sindicales del Ayuntamiento capitalino, Arturo León Alam, secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Colima; José Luis Velázquez Sandoval, secretario del Sindicato Unión y Armonía, así como Vladimir Verduzco Espinosa, secretario del Sindicato de Trabajadores al Servicio del DIF Municipal Colima.

Acompañaron a la presidenta municipal en el presidum, Andrés Trujillo Fajardo, subsecretario de Prevención al Delito de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado; Roberto Ramírez, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; Nancy Carolina Lau Contreras, directora General del Centro Estatal para la Prevención y Atención a la Violencia Familiar, CEPAVI; Luis Armando Méndez, comisionado Municipal de Seguridad y Justicia Cívica y Stephanie Salazar Herrera, titular de la Procuraduría de Defensa de Niñas, Niños y Adolescentes.