Aún con muchos casos de dengue, Tecomán no es considerado como ‘foco rojo’: regidora

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- La regidora de la Comisión de Salud en el ayuntamiento de Tecomán, Guadalupe Orozco, dijo que aunque se están presentando “muchos” casos de dengue, este municipio no es considerado como un foco rojo en el Estado, cosa que sí sucede con Manzanillo, Villa de Álvarez y Colima. “Sí estamos teniendo muchos casos, pero pocos han sido de los que se agravan”.

La regidora consideró que el municipio requiere más el apoyo ciudadano para no contener el problema, pero también pidió que quienes detecten que son positivos reporten su caso, ya sea que se atiendan o no en el sector público: “primero necesitamos que nos apoyen en la descacharrización porque el saneamiento básico es lo que nos ayuda a resolver. Y segundo que si tienen síntomas como fiebre, cefalea y dolor de huesos, pero van a un médico particular, también lo reporten a la SSA”.

En ese sentido, explicó que cuando el paciente acude a tratamiento particular, no se hace el seguimiento epidemiológico correspondiente y al no notificar al sector salud, tampoco se contabiliza, lo que deja desprotegidas ciertas áreas de seguimiento.

“Por ejemplo, en Cerro de Ortega tiene casos pero no están registrados porque fueron atendidos por otros medios, no van incluso al médico, sólo se toman una pastilla. Y si no hay un caso reportado las acciones no se pueden destinar de manera oportuna”.

Indicó que personal de la secretaría de Salud enfoca esfuerzos dependiendo dónde se concentran los casos y a esas áreas envía personal con acciones como fumigación, campañas de descacharrización y toma de muestras, pero, sino es un punto que no está reportado, no se les va a dar la prioridad. Y aclaró “la fumigación sirve pero no es la forma, es el saneamiento, si fumigas se acaba el mosco temporalmente pero las larvas eclosionan y vuelve a iniciar el ciclo”.

Guadalupe Orozco dijo que al ayuntamiento le toca más la parte de saneamiento básico, pero es importante que los pacientes acudan a notificar los casos positivos de dengue, para identificar el área de riesgo y tomar las acciones pertinentes.