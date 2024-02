Aumentan casos de ansiedad y depresión a causa de las drogas: CIJ

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- La directora del Centro de Integración Juvenil en el municipio de Tecomán, María Eugenia González, señaló que la situación que se enfrenta en temas como ansiedad y depresión en diferentes rangos de edad, casi todos están relacionados con las adicciones.

Comentó que se atendieron un total de 14 pacientes en edad de 10 a 14 años; otras 24 personas de 15 a 19 años; mientras que 12 en el rango de 20 a 24; al menos 16 más en edad de 20 a 29; un total 10 de 30 a 34 fueron, pero de 35 en adelante es la mayor población con una suma de 53 pacientes atendidos incluyendo una mujer de 71 años, en varios casos referidos del IMSS al CIJ.

“Nos los envían por ansiedad, pero ya indagando descubrimos que traen un consumo anterior de alguna sustancia como alcohol, tabaco o droga, que ya están en abstinencia de más de uno o hasta diez años y sufren los efectos que les dejan secuelas como ansiedades”.

Estos casos suman 129 personas que tienen expediente pero también se ha atendido otro tanto con jóvenes referidos de escuelas secundarias con otro tipo de situaciones, “ahí tenemos otro número similar”.

Mencionó que el CIJ atiende cada problemática con apoyo de voluntarios en el área de psicología para reforzar la prevención y que estos jóvenes referidos no lleguen al consumo, aunque reconoció que varios ya experimentaron con marihuana o consumen alcohol, “muchos vienen de familias desintegradas”.

Otro obstáculo, dijo, es que los papás no les ponen interés y aunque los refiere su escuela al CIJ y los tratan, el seguimiento depende de sus padres: “la escuela es el canal de referencia pero ya en el seguimiento los papás no cumplen”.

Admitió que en la mayor parte de jóvenes se disparó más la sintomatología en pandemia, por el confinamiento, y aunque aseguró que las instancias oficiales no lo mencionan, también se dispararon los casos de suicidio.

La directora de CIJ señaló que actualmente el mayor consumo es de metanfetaminas con el llamado cristal y no se tiene oficialmente otra sustancia detectada como el Fentanilo, aunque hay preocupación por ser esta mucho más agresiva, “lo peligroso es que no tiene olor ni sabor y por lo tanto no delata, te das cuenta por conductas, pero tenemos que hacer estudios para saber si realmente la persona tiene la sustancia en su organismo, porque se pueden confundir los síntomas con el consumo de cristal, salvo que el fentanilo genera adicción inmediata”.