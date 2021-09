Aumenta en Tecomán el número de personas desaparecidas

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- En Tecomán ha aumentado el número de personas desaparecidas informó Candelaria Huerta Pizano, representante en el estado del colectivo Solidarios de Búsqueda de Persona Desaparecidas, quien aclaró que a poco menos de dos meses de cumplir un año de creado este colectivo, el número de víctimas desaparecidas creció de 25 a 70.

Huerta Pizano señaló que en el municipio van cada día en aumento las cantidades de llamadas para que les ayuden a buscar familiares, “empezamos con 25 víctimas pero todavía no cumplimos el año y casi se triplicó la cantidad”.

Dijo que a diario recibe llamadas y ha habido meses en que se anexan hasta 20 víctimas a la lista, “no hay día que no me hablen que andan buscando a su familia que les apoyemos, me pasan los datos y es otro más”.

Aclaró que muchos familiares no hacen denuncia, no existe un contabilizado exacto, en Tecomán por el momento mencionó que tiene solamente a diez mujeres y el resto varones, de ellos, cuatro eran menores de edad al momento de la desaparición hace 3 o 4 años “ahorita ya los contamos como mayores”.

Subrayó por último que en Colima el colectivo solidario ya tiene representante en ocho municipios, falta únicamente en los municipio de Ixtlahuacán y Minatitlán