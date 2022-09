Audelino Flores denuncia deficiencias de equipos en el IMSS de Tecomán

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- El secretario general del sindicato de trabajadores al servicio del ayuntamiento, DIF y COMAPAT, Audelino Flores Jurado, denunció que por deficiencias en el equipo del IMSS en este municipio “la gente se está muriendo, varios de nuestros compañeros han fallecido por negligencia”.

Flores Jurado citó un caso reciente de un trabajador sindicalizado de 45 años de edad que falleció este martes por un paro cardíaco.

“El compañero se sintió mal en su trabajo por lo que fue trasladado en una camioneta de la dependencia donde laboraba al seguro social, al parecer lo atienden y lo dan de alta. Le dicen que vuelva el día siguiente y llegando a su casa se muere”.

Ante esta situación, Flores Jurado dice que se pudo tratar de una negligencia, primero porque no lo vio un especialista tratándose de una enfermedad tan delicada como es la cuestión de corazón, «nos imaginamos que lo ha de ver visto un principiante o alguien sin herramienta, yo ni quiero juzgar a los médicos porque a lo mejor no cuentan con la herramienta adecuada”.

El líder sindical admite que hay deficiencias médicas “porque se nos han muerto varios compañeros por que no han recibido la atención adecuada”.

Ante esta problemática, Audelino Flores pidió primero a las autoridades del IMSS que no le mientan a la población “diciéndole a la gente que todo está bien en cuestión de medicamentos, porque no es un instituto de beneficencia pues cobra muy caro las cuotas, y segundo que mejoren sus equipos, pues son muy viejos y creemos que muchos ya no funcionan”, aseveró.