AT&T apagaría su red 3G en EU para darle paso al 5G

Estados Unidos.- Este 22 de febrero, AT&T apagaría su red 3G. El apagón será en Estados Unidos, sin embargo, es posible que en algún punto esta medida de la compañía se extienda a otros países.

“Estamos eliminando gradualmente nuestra red 3G en febrero de 2022 (en EU) para dejar espacio para una aún mejor que mejorará su experiencia.”, describe la página de atención al cliente de AT&T

El documento oficial de servicio al cliente de la compañía de teléfonos menciona que esta medida se tomó para poder darle una mejor experiencia al consumidor, al igual que es la manera de AT&T de hacer más accesible la red 5G.

Uno de los grandes efectos que tendrá el apagar la red 3G para los usuarios de AT&T es que hay en existencia dispositivos que no tienen la capacidad de la red 4G y mucho menos 5G, por lo que todos estos quedarán completamente obsoletos.

Que estos teléfonos no aguanten la red 4G significa que ya no tendrán ningún soporte de datos, ya no podrán mandar ningún mensaje y mucho menos realizar llamadas.

“Después de la caída de la red 3G, ya no habrá servicio de datos o voz para dispositivos que no tengan al menos capacidades 4G. Esto significa que, si bien algunos aspectos de su dispositivo pueden continuar funcionando normalmente, no podrá acceder a la red de AT&T a menos que actualice a un dispositivo más nuevo.”, menciona el sitio de la compañía telefónica.

Con información de El Financiero