Atiende Universidad quejas de estudiantes del IUBA

*El rector Christian Torres Ortiz asistió personalmente esta semana para conocer la situación de primera mano y recordó que en la institución hay cero tolerancia al hostigamiento, al acoso sexual y la discriminación.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Durante una entrevista con reporteros y reporteras de los medios locales realizada este jueves al mediodía, el rector de la Universidad de Colima, Dr. Christian Jorge Torres Ortiz Zermeño compartió que, a raíz de la situación que se vive en el Instituto Universitario de Bellas Artes (IUBA), donde un grupo de alumnas se ha manifestado de manera pública denunciando presuntas situaciones de acoso, visitó a la comunidad académica de este lugar para brindar su atención de manera directa.

De hecho, aseguró, “tenemos una intervención realizada por abogados, abogadas, psicólogos y psicólogas de la Universidad, que están ahí desde el jueves de la semana anterior, porque hay denuncias sobre violencia de género que vamos a atender”.

Comentó también que el tema se ha manifestado de manera importante en la casa de estudios durante los últimos tres años, sobre todo los días 8 de marzo, cuando se conmemora el Día Internacional de la Mujer, y que este año se había focalizado más en el IUBA.

Recordó que en 2021, el Consejo Universitario, máximo órgano de gobierno de la Universidad, aprobó un acuerdo, el número 12, donde la institución se pronuncia porque en sus instalaciones haya cero tolerancia al hostigamiento, al acoso sexual y la discriminación. En este sentido, dijo, “en lo que yo llevo como rector, que es un año y días, se ha rescindido la relación laboral de 6 personas que trabajaban en la institución por este tema, y dos de esos seis eran precisamente maestros del IUBA”.

En el periodo comprendido de enero de 2020 a febrero de 2022, la Universidad de Colima ha recibido 181 quejas, de las cuales 72 concluyeron con sanción, 38 cuentan con dictamen de no ser violencia de género, 8 no son competencia de la casa de estudios, 28 se concluyeron por desistimiento, 4 más no se siguieron porque la persona señalada como responsable no fue identificada, 2 más porque la persona denunciante no fue identificada, 28 aún se encuentran en trámite y una de ellas fue sólo un reporte.

En este mismo tiempo, se les ha brindado acompañamiento psicológico a las personas receptoras de violencia que así lo han solicitado.

En la entrevista, el rector agregó que “en la Universidad estamos tomando medidas al respecto, e insistir en la tolerancia cero; no vamos a permitir o tolerar ninguna de estas conductas. Las estamos identificando y estamos pidiendo a los alumnos, a las alumnas, a los maestros, a las maestras, que denuncien. Tenemos un protocolo contra la violencia de género en la Universidad. Les estamos diciendo incluso cómo hacerle para que puedan darle forma a la denuncia”.

Sobre el tema, dijo por último que “si hubiera casos tan graves que escapan a los alcances de la Universidad, estamos dándoles una orientación jurídica para que vayan a la Fiscalía de Estado y hagan la denuncia correspondiente”.