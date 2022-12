‘Ataque a Ciro Gómez Leyva pudo ser un autoatentado para afectarnos’; considera AMLO

El presidente criticó una vez más el periodismo que realiza Gómez Leyva, el cual –dice– es “conservador”.

“Somos distintos, ellos aceptaron estar en un grupo, hacer un periodismo en favor del bloque conservador y es lo que están haciendo. Nosotros estamos buscando una transformación, ¿pero que esas diferencias nos lleven a que nosotros hagamos daño? No, de parte de nosotros no, yo no odio. Siempre le digo que no tengo enemigos, tengo adversarios”, comentó.

Desde que inició su gobierno, el presidente ha criticado a los medios de comunicación y a quienes considera periodistas “de élite”, pues opina que nunca antes criticaron a un gobierno tanto como lo han hecho con el suyo.