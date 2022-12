Asumirá rector de la UdeC presidencia de UMAP desde el 1º de enero de 2023

*La University Mobility in Asia and the Pacific (UMAP), fundada en 1993, se ha convertido en una de las redes internacionales más importantes para promover la movilidad de estudiantes en la región Asia-Pacífico.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- En reunión virtual, este miércoles Christian Jorge Torres Ortiz Zermeño, rector de la Universidad de Colima y Randall Martin, secretario general adjunto de la asociación de instituciones educativas y socios gubernamentales Movilidad Universitaria en Asia y el Pacífico (UMAP, por sus siglas en inglés), sostuvieron una reunión preparatoria en la que se presentaron al rector aspectos relevantes asociados a las funciones que desempeñará a partir del primero de enero de 2023, como Presidente en funciones de la UMAP.

En ese sentido, el rector dijo estar listo para asumir la responsabilidad conferida; “tenemos un gran equipo en la Universidad de Colima, liderado por la doctora Genoveva Amador, con quien trabajaremos muy fuerte para aumentar la participación de instituciones de México en UMAP”.

UMAP actualmente comprende a 23 países/territorios con más de 200 instituciones miembros, Es una asociación voluntaria de representantes gubernamentales y no gubernamentales de educación superior de la región Asia-Pacífico que tiene como objetivo “lograr una mayor comprensión internacional a través de la promoción de la movilidad de estudiantes y personal universitario”.

Durante la reunión, Chelsy Laid, directora del Secretariado Internacional de UMAP, explicó cómo está conformada la estructura organizacional de dicha asociación y comentó además cómo están constituidos y cuáles son sus roles.

Al tomar la palabra, Randall Martin dijo que “estamos muy emocionados de tenerlo, señor rector, como representante de UMAP, una red que ha crecido mucho y nos entusiasma trabajar de la mano con usted para que esta red siga creciendo”.

Randall Martin le explicó al rector las funciones que tendrá que asumir a partir del primero de enero del próximo año. Éstas son: Convocar y presidir todas las reuniones del UMAP Board Meeting, convocar y presidir la Conferencia Internacional de UMAP y ser anfitrión de la reunión del UMAP Board Meeting y la Conferencia Internacional de UMAP, que se organiza una vez al año durante el mandato de la presidencia.

Además de sus funciones, el presidente de UMAP funge como consejero, el cual tiene voz en la toma de decisiones.

Por último, acordaron que la próxima reunión de la junta directiva será llevada a cabo el 10 de marzo del 2023 en Bangkok, Tailandia. Éste será el primer acto que presidirá el rector de nuestra casa de estudios como Presidente de la UMAP.

La Universidad de Colima ha trabajado con UMAP de manera ininterrumpida del 2003 a la fecha, haciendo contribuciones significativas y teniendo una participación muy activa, razón por la cual el rector de esta Casa de Estudios fue electo como presidente de la UMAP por mayoría de votos, cargo que desempeñará por los próximos dos años.