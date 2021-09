Asociación contra el Cáncer Tecomense arranca actividades en el ‘Mes Rosa’

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- Alicia Reyna Magaña, presidenta de la Asociación contra el cáncer tecomenses, informó que este 1 de octubre arrancan las actividades de “Octubre Rosa”, mes en que se conmemora el Día Internacional del cáncer de mamá.

Dijo que el objetivo, además de recaudar, es ofrecer a más mujeres la atención en exámenes de detección de cáncer, por lo que los servicios serán como cada año gratuitos. “Todo el mes de octubre son totalmente gratuitos los papanicolaus, exploraciones mamarias o Consultas ginecológicas, queremos hacer eco en las mujeres para que retomen su control anual, aquellas que por alguna causa no lo pudieron hacer el año pasado”.

La colecta anual de la Asociación será el banderazo de las acciones a realizar y según informó la cita es el 1 de octubre en el jardín principal de Tecomán, en punto de las 6 de la tarde, donde se realizará un boteo y la tradicional pega de calcas. “Invitamos a la población a sumarse a esta colecta y pega de calcas”.

Alicia Reyna señaló además que el evento “Miss Universo en una noche de Estrellas” que conjunta a mujeres y hombres que participan con una representación artística y de belleza se realizará el 23 de octubre, en el salón Bernardette.

No obstante, aclaró que el evento no será como otros años en lo que llegaron a tener hasta 2 mil personas como auditorio sino que la situación actual indica mucho menos aforo, “tendremos solamente el 50% de la capacidad del salón, con menos participantes también, pero no queremos que se pierda”.

En el mes rosa también se tendrán charlas en el edificio de la asociación con quienes vayan a recibir los servicios y que versarán sobre prevención, tratamiento y cuidado enfocado al cáncer, es decir, temas como peso fibrosis, nutrición, entre otros. Los Servicios serán de lunes a viernes de 9-3 y en por la tarde solo los lunes y jueves de 4-7.

“Hemos atendido 1 mil 92 personas de enero a septiembre, todas con una serie de consultas y diferentes servicios, esperamos llegar a la meta. El hecho de que ahora tengamos nuestras propias instalaciones estamos dando un mejor servicio, una atención digna a las mujeres”.

Anunció finalmente que todo lo que es octubre y dependiendo de la cantidad de personas que falten por atender, es posible que el servicio gratuito se extienda hasta noviembre y parte de diciembre.