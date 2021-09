DESDE LA CURUL 26

Por: Juan Ramón Negrete Jiménez.

A cincuenta y cinco días de que se lleve a cabo el relevo en la titularidad del Poder Ejecutivo del Estado, la gobernadora electa Indira Vizcaíno Silva, ya empezó a enseñar sus cartas y de acuerdo a lo que se ha mostrado está dejando en claro que la siguiente administración buscará por todos los medios asfixiar a la oposición, coartándoles espacios, dejándoles lo estrictamente indispensable, para hacerse del control absoluto del estado.

Una vez que llegó al Congreso del Estado un paquete de cinco iniciativas a través de un grupo de diez diputados revueltos entre integrantes de la bancada de MORENA y del Partido Verde, a quienes agarraron a la pasada, a grado tal que para firmar cada una de las iniciativas lo tuvieron que hacer en una hoja en blanco y manuscrito, donde solo se colocaron en la parte baja “la presente hoja de firmas pertenece a la iniciativa…”, sin siquiera haberlas leído, las entregaron a la Oficialía de Partes.

Entre las iniciativas entregadas está la referente a expedir una nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública del Estado de Colima, en donde se está corroborando lo que la hoy gobernadora electa anticipó durante su campaña proselitista que en su administración solamente habría ocho Secretarías de la administración estatal y el resto las desaparece de un plumazo fusionándolas y dejándoles el rango de subsecretarías.

De acuerdo a la propuesta, solamente habrá ocho secretarías, más la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado y la Contraloría General del Estado, esas diez dependencias conformarán la administración pública centralizada a partir del 1 de noviembre.

Las ocho secretarías, de ser aprobada la iniciativa por la actual Quincuagésimo Novena Legislatura, ya que para eso MORENA adquirió a la bancada del Partido Verde ahora con sus cinco integrantes, serán las siguientes:

Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Seguridad Pública; Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración; Secretaría de Bienestar, Inclusión Social y Mujeres; Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad; Secretaría de Educación y Cultura; Secretaría de Salud; y, Secretaría de Desarrollo Económico.

Las dos restantes dependencias, son la Consejería y la Contraloría.

Como se puede observar dejan de ser prioritarias, aunque digan lo contrario, la Cultura, el Turismo, los Jóvenes, el Desarrollo Rural, entre otras.

De 17 Secretarías que existen actualmente, dejarán solamente ocho y dos dependencias que no tienen esa denominación, de ahí se puede empezar a entender, por qué tantos despidos en la actual administración, el mandatario colimense le está haciendo el trabajo desaseado a la futura gobernadora al correr a tantos trabajadores, pues seguramente es parte de los compromisos a cambio del apoyo financiero que le está dando el gobierno federal para cumplir con los compromisos salariales.

Con la reducción de 17 a solamente ocho secretarías y dos dependencias más, según la iniciativa que se discutirá quizá la siguiente semana (en esta no lo harán), dice el documento que eso se hará “sin detrimento de las funciones y atribuciones del Poder Ejecutivo, que serán distribuidas y solventadas por secretarías que reúnan sectores afines, lo que permitirá a la vez una mayor y mejor rectoría en estas materias, al concentrarse en una sola dependencia las políticas y acciones de gobierno que cuenten con implicaciones comunes y que actualmente se desarrollan en dependencias distintas”.

Según la propuesta la Secretaría General de Gobierno, no es objeto de modificaciones sustanciales, preservando su papel en la materia.

La Secretaría de Planeación y Finanzas se fusiona con la Secretaría de Administración y Gestión Pública para constituir la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración, como ente rector en materia de planeación, presupuesto, hacienda y gasto público, así como en la administración de recursos, capital humano y patrimonio de gobierno del Estado.

La Secretaría de Desarrollo Social se fusionará con la Secretaría de la Juventud para constituir la Secretaría del Bienestar, Inclusión Social y Mujeres, como la dependencia responsable de establecer y ejecutar la política social en la entidad y aplicar los programas sociales respectivos, incorporando la coordinación de la política de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres de promoción y garantía de los derechos de las mujeres, de transversalidad de la perspectiva de género y de autonomía y empoderamiento de las mujeres.

Con la creación de esta dependencia es factible que desaparezca también el Instituto Colimense de las Mujeres, pues aunque no se menciona en la iniciativa, sí hace referencia que será la responsable de establecer y ejecutar la política social… incorporando la coordinación de la política de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, de promoción y garantía de los derechos de las mujeres, de transversalidad de la perspectiva de género y de autonomía y empoderamiento de las mujeres.

Asimismo la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano y la Secretaría de Movilidad, se fusionan para crear la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad.

Luego viene la creación de una supersecretaría que aglutinará a cuatro de las actuales Secretarías, la de Fomento Económico, la de Turismo, la del Trabajo y Previsión Social, y la Secretaría de Desarrollo Rural, se fusionan y dan paso a la creación de la Secretaría de Desarrollo Económico, con la finalidad de que esta nueva dependencia cubra los principales sectores que son impulsores de la economía estatal, dice el documento.

La Secretaría de Educación y la Secretaría de Cultura que actualmente operan por separado se fusionan para constituir la Secretaría de Educación y Cultura, como la instancia encargada de prestar, promover e impulsar estos sectores.

Finalmente la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Salud, la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo y la Contraloría General del Estado, por la propia naturaleza de sus funciones y atribuciones se determinó que conserven su integración actual, aunado a que la Constitución del Estado prevé la existencia de las dos últimas dependencias.

Ya empezaron los gritos…

Apenas se conoció esta noticia cuando el gremio de los artistas y promotores del arte y la cultura elevaron la voz para dirigir una petición a la gobernadora electa pidiéndose reconsiderar su postura y que no se fusione la Secretaría de Cultura con la de Educación.

Los artistas y creadores de arte, aunque no lo señalan en la carta difundida, se sienten traicionados, pues aún recuerdan aquella reunión que sostuvieron con la candidata Indira Vizcaíno, quien les juró y les perjuró que eso no iba a ocurrir.

En su petición están solicitando que se revoque la intención de fusionar la Secretaría de Cultura con la de Educación, y que se mantenga su autonomía presupuestal, de concordancia con los argumentos expuestos.

Pero no solamente eso, sino que aprovechan para pedirle a la gobernadora electa, que presente un plan para garantizar la operatividad de los programas y fondos estatales y federales a través de mecanismos de transparencia y que las y los funcionarios de la dependencia sean personas aptas de experiencia amplia y probada en el área cultural.

Quieren un Congreso sometido…

Otra iniciativa que hicieron llegar a los diez diputados que firmaron el documento sin siquiera conocerlo, fue el relativo a la nueva Ley Orgánica del Poder Legislativo, donde se observa un ninguneo hacia los y las diputadas, sobre todo aquellos que no pertenecen a la bancada de MORENA.

En el documento se observa un desdén hacia las y los diputados únicos a quienes en un franco retroceso, les pretenden negar el derecho de poder votar al interior de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, ¡ah! pero para que se vea la buena voluntad, les van a permitir a los que quieran, que sigan acudiendo a las reuniones de lo que será la Junta de Gobierno y Coordinación Política, donde tendrán derecho a voz, pero hasta ahí.

Según la iniciativa los diputados únicos de partido y los diputados independientes que integren grupo parlamentario, ya no se incorporarán como miembros de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, aunque dicen que “se protegen sus derechos de participación y representación al seno del Poder Legislativo y se establece la posibilidad de que se incorporen a los grupos parlamentarios constituidos”, y añade que aun cuando decidan no incorporarse a alguna fracción “…se les garantiza plenamente su participación en las sesiones del Pleno”.

La iniciativa de nueva Ley Orgánica, propone reducir el número de comisiones legislativas permanentes, realizando una reconfiguración y que a partir de la siguiente Legislatura, en lugar de las 26 comisiones que actualmente existen, se reduzcan a 17.

Aquí hay que recordar que con el paso de las legislaturas, se fue incrementando el número de comisiones hasta que cada uno de los 25 integrantes pudiera presidir una y es que por ese solo hecho le representa un ingreso de quince mil pesos mensuales.

La propuesta es reducir a 17 comisiones, eso significa que ocho diputados y diputadas, no alcanzarán a presidir una comisión y a como se está vislumbrando en esta iniciativa, la idea es ahogar a los y las diputadas únicas, o cuando menos a aquellos que no se ciñan o no se sumen al grupo parlamentario de la gobernadora electa, entonces seguramente a ellos los dejarán “nomás milando”.

O sea, no es tanto por el hecho de ser presidente de una comisión, pues en esta Legislatura hubo algunas que de plano ni siquiera se instalaron, mucho menos trabajaron, pero les van a pegar donde duele, en la económico.

Las y los diputados de MORENA y Partido Verde, están proponiendo que ya no exista más el nombramiento de Oficialía Mayor cambiando su denominación a Secretaría General argumentando que “este es un término con mayor amplitud y recoge todas las funciones con que cuenta esta instancia, empero continua conservando su relevancia como órgano técnico administrativo encargado de asistir puntualmente en las actividades del mismo”.

Otra modificación es que el Presidente y Vicepresidente de la mesa directiva, que se elige mes con mes durante los períodos ordinarios, con esta nueva Ley Orgánica se establece que serán electos por todo un período ordinario de sesiones (cinco meses), pudiendo ser reelectos para el período inmediato posterior.

Dice la iniciativa que lo que se busca es que la Mesa Directiva se encuentre conformada en su integridad un período más amplio que el actualmente previsto por la Ley Orgánica y con esto fortalecer este órgano legislativo ampliando sus funciones y duración.

De acuerdo al contenido de esta iniciativa señala que “esta ley y sus reformas no necesitarán la promulgación del titular del Poder Ejecutivo del Estado, ni podrán ser objeto de veto o consulta popular”, y será facultad exclusiva del Congreso del Estado su aprobación y reforma de esta Ley, así como ordenar su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

En los artículos transitorios de esta iniciativa, “las disposiciones jurídicas que prevé esta Ley concernientes a la Junta de Gobierno y Coordinación Política y a las Comisiones Legislativas entrarán en vigor el 1 de octubre de 2021, teniendo aplicación en la LX Legislatura y subsecuentes, por lo que la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, y las Comisiones Legislativas que conforman la LIX Legislatura conservarán su integración, funciones y prerrogativas hasta la conclusión de la misma, en los términos que prevé la ley Abrogada por el artículo transitorio anterior”.

En otra parte de la iniciativa entregada por los diputados de MORENA y del Partido Verde, que firmaron esta iniciativa, proponen la modificación de fechas del proceso de instalación de la legislatura, específicamente para la realización de la Junta Previa, del 25 de septiembre del año de la elección, al 29 del mismo mes y año, para que existan las condiciones de llevarla a cabo con los grupos parlamentarios ya constituidos y con mayor certeza de los diputados que conformarán la legislatura respectiva.

Estas son algunas de las propuestas contenidas en lo que sería la Nueva Ley Orgánica del Poder Legislativo y se llevará al pleno durante este período de receso en sesión extraordinaria, y de ser aprobada entrará en vigor a partir del 1 de octubre de este año, previa publicación en el periódico oficial “El Estado de Colima”.

Algunos legisladores ya levantaron la voz para manifestar su descontento por el contenido de la nueva Ley, aduciendo que sería un retroceso para los diputados, vamos a esperar a ver cómo se pone el debate cuando lo presenten al pleno y donde los diputados de MORENA y Partido Verde, tratarán de sacarlo sin cambiarle ni siquiera una coma, cuando menos esa es la orden.

Para cerrar…

*Homenaje a la Armada de México

Esta semana se hará un reconocimiento a la Armada de México, por su bicentenario, por lo cual en el murto de los murales en el recinto legislativo, se colocará una leyenda en letras color oro, como una manera de agradecer todo lo que los elementos de la Armada de México, han hecho en favor de los colimenses.

Entre lunes, martes y miércoles se estará trabajando en la colocación de la leyenda aprobada por el pleno del Congreso del Estado.

La sesión solemne será el próximo viernes a partir de las 10:00 horas y se espera la visita del Secretario de Marina, así como Almirantes, Vicealmirantes, oficiales del Cuerpo General Diplomado de Estado Mayor, e invitados especiales, entre ellos los titulares de los poderes Ejecutivo y Judicial.

*Antes de concluir le comento que en breve le estaré comentando en este mismo espacio otra de las iniciativas enviadas por el equipo jurídico de la gobernadora electa, son reformas a la Constitución, hay cosas interesantes donde quieren quitarle facultades a los diputados… ¿Sabe? Como que pretenden que a partir del 1 de noviembre los únicos chicharrones que truenen sean los de la titular del Ejecutivo.

Yo hasta aquí dejo “Desde la Curul 26”, informándole que este domingo se designó a los ocho integrantes del Concejo Municipal de Tecomán, que asumirá funciones el 15 de octubre, a consecuencia de la anulación de la elección de aquél Ayuntamiento… nos vemos pronto.