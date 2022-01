Aseguran que Microsoft ha dejado de fabricar consolas Xbox One

CN COLIMANOTICIAS

Estados Unidos.- Microsoft Corp ha dejado de fabricar todas las consolas Xbox One para centrarse en la producción de su nueva generación de consolas, informó The Verge, citando a un ejecutivo de alto rango de la división de videojuegos.

Según The Verge, Microsoft originalmente descontinuó su Xbox One X y su Xbox One S digital antes del lanzamiento de la Xbox Series X en 2020.

Microsoft no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios de Reuters.

Cabe recordar que varias industrias de todo el mundo se están enfrentando a una escasez sin precedentes de microchips semiconductores, lo que ha provocado un retraso en la entrega de varios productos.

Con información de Infobae