Aseguran que están resurgiendo las ‘parteras’

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Armería, Col.- La sociedad hoy en día se inclina a lo natural y con ello se ha venido dando un resurgimiento del oficio de parteras, mujeres que además de lo práctico se encargan de atender lo espiritual, señaló Marcela Pérez Sánchez, estudiante de Partería en Casa Maya de la Ciudad de México y participante del congreso Nahulapan en El Paraíso de Armería.



Explicó que el trabajo de la partera es más amplio de lo que se estima y tiene una ascendencia prehispánica, época en donde tenía un gran valor este oficio, “las parteras atendían desde la menstruación en las niñas hasta enseñarnos cómo crecer a los hijos, todo un acompañamiento demasiado antiguo, tanto que los Mexicas tenían a la partera como una persona de mucha importancia en la sociedad”.



Como antes, dijo, las parteras pueden acompañar el proceso menstrual en las niñas a la par con las madres, abordando conforme debe ser otros temas, entre ellos la sexualidad en las mujeres, fertilidad e incluso buscar la fecha de embarazo para que el hijo nazca con ciertas características, en la antigüedad sería “un guerrero, un hijo dedicado a medicina o sabio, y por supuesto en el momento del parto traer con bien al bebé”.

La Partera también se encarga de los ciudadanos de la madre, “del cuerpo que se ha desgastado tanto se recupere y vuelva a ser funcional, de que no haya hemorragias, piso pélvico que antes llamaban cerrar las caderas, y de los primeros problemas de los bebés así como enseñar a las mamás a amamantar a los hijos”.



Actualmente, dijo, las mujeres van con la ginecóloga pero hay muchos lugares alejados de la ciudad donde todos se atienden con partera y son pocas las mujeres los que tienen el acceso a la salud “no todos cuentan con la posibilidad de un hospital y en todos lados hay hijos”.



En ese contexto y la búsqueda social de volver a lo natural, dijo que la partería está teniendo un resurgimiento, tanto así, que en la ciudad de México hay fácilmente diez escuelas de partería, así como otras tantas en la ciudad de Guadalajara y siguen creciendo los espacios donde muchas mujeres que se están preparando para este oficio.



“Es un regreso a lo natural, lo humanizado, algo en lo que desafortunadamente la medicina se está quedando corta, hay muchos avances, pero se le está olvidando el lado humano y emocional y eso lo estamos buscando en terapias alternativas, donde la partería es algo comprobado de toda la vida”.



Por último, aclaró que si bien las parteras son personas preparadas y la práctica está regulada, hay casos en los que la misma partera deriva a un ginecólogo porque no se puede competir con las herramientas como tener anestesiólogo o un ultrasonido, “todas saben en qué momento no pueden y entonces se deriva a un ginecólogo que tiene otras herramientas”.