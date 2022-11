Asegura Roberto Verduzco que no hay voluntad en pagarles a los sindicalizados

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- El Regidor de Movimiento Ciudadano (MC), Roberto Verduzco Espinosa, aseguró que hace falta voluntad por parte del alcalde Elías Lozano para pagar prestaciones y laudos del personal sindicalizado de la comuna.

Dijo, que el sindicato realiza una resistencia civil tras una lucha de dos años constantes cobrando lo que les corresponde, como laudos ganados, y algunas prestaciones, “hace falta diálogo por las dos partes, evidentemente no existe voluntad por parte del alcalde”, pues el munícipe señaló que ha tenido pláticas con el líder sindical Audelino Flores y éste se encuentra en la mejor disposición para arreglar este asunto tan delicado, que es recuperar el dinero de los trabajadores.

Mencionó que el sindicato está presentando las pruebas de lo que les corresponde, “el sindicato ha sido comprensivo y no nos ha tocado dialogar con el alcalde para saber cuál es su postura, que también es muy importante saber cuál es su estrategia a seguir».

Dijo que son temas que no deberían estar pasando, “ellos están peleando lo que por Ley les corresponde, en el resto del Estado algunos sindicatos ya se les pagó, no veo por qué aquí no se ha llevado a cabo”.

Verduzco Espinosa, invitó al Presidente Elías a que se siente a platicar con el líder sindical que le de seriedad a las cosas, ya que se están afectando 600 familias que tienen las mismas necesidades que todos.