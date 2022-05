Asegura Armando Reyna que por ley le corresponde a David Grajales la curul

*La reunión con los diputados y los dirigentes del Partido Verde Virgilio Mendoza y Gabriela Benavides, el tema fueron los acuerdos.

Tecomán, Col.- La ley es clara y marca que el cargo que cargo que dejó vacante Roberto Chapula de la Mora debe ser ocupado por un hombre por lo tanto le corresponde a David Grajales.



Reyna Magaña, comentó que no se trata de quien quiere el partido sino que lo que marque la ley “el asunto de la designación está en la constitución bien especifico, quien llegue luego de la ausencia de la figura de un diputado es del mismo género, David por ser hombre tiene que ser la persona y si fuera un caso de mujer, tendría también que ser mujer, está claro en la constitución”

El legislador tecomense admitió que sostuvo una reunión junto con los diputados de Tecomán y los dirigentes del Partido Verde Virgilio Mendoza y Gabriela Benavides donde el tema que se tocó solo fue el dialogo y los acuerdos, “de eso se trata la política, el Partido Verde es un aliado a nivel nacional de Morena, el que se dialogue no es extraño, es para llegar a hacer algún trabajo como aliados”.



Respecto al apoyo y decisiones que tenga en el Congreso el nuevo diputado, dijo que eso debe verse en las dirigencias de los partidos, sin embargo, insistió en la alianza que hay entre el Verde y Morena “Conozco a David, es mi amigo y cada diputado piensa de diferente forma., él trae su forma personal de ver la política pero confío en que sí vamos a poder llegar a acuerdos”.



Armando Reyna dijo por último que con David Grajales en el lugar de Roberto Chapula, serán cinco diputados de Tecomán, convirtiéndose en el municipio con más diputados en el estado de Colima, algo que según el legislador debe de traducirse en más beneficios para el municipio “el tener más representación dentro del congreso nos debe de beneficiar”.