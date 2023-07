Arranca Griselda Martínez, la construcción de otra calle de concreto hidráulico; es Allende en el centro

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Manzanillo, Col.- La presidenta de Manzanillo, Griselda Martínez, dio el arranque de los trabajos para pavimentar con concreto hidráulico la calle Allende que se ubica en el centro de la ciudad. Esta nueva obra, también contempla la atención de la red de drenaje, tendrá una inversión de 1 millón 293 mil pesos y quedará lista en aproximadamente 3 meses.

Acompañada por el director general de Obras Públicas, Alam Vargas, la alcaldesa reconoció que hace mucho por hacer en el centro de Manzanillo, y que esa calle ya había sido “parchada” en varias ocasiones, “nací en la calle Vicente Guerrero y desde que me acuerdo estas calles son parches y parches, los drenajes no funcionan, urge cambiar todo, no alcanzaremos, pero atenderemos lo que se pueda, próximamente también mejoraremos la calle 21 de marzo”.

Agradeció a todas las personas que pagan sus impuestos, pues gracias a ello, ya suman más de 1 mil millones de pesos que se han invertido en diversas obras, mismas que han venido a mejorar la calidad de vida de las y los manzanillenses.

Sobre los trabajos que se desarrollan, el director general de Obras Públicas, Alam Vargas dijo que dicha vialidad será pavimentada con concreto hidráulico en una superficie de 335 metros cuadrados, además contempla la construcción de 105 metros cuadrados de banquetas y se intervendrán las redes de drenaje y descargas sanitarias en 60 metros cuadrados.

De manera adicional, el proyecto completará el sistema de iluminación, por lo que se instalarán luminarias de led tipo punta de lanza y se colocará vegetación en jardineras, entre lo que se contempla la siembra de árboles de arrayán, plantas de duranta, iresine y lirios persas.