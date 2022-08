Armando Reyna renuncia a la Coordinación del Grupo Parlamentario de Morena

*Lo hace para «no interferir» en la investigación que se hace sobre su hijo *Agradeció las muestras de solidaridad y respaldo de muchas personas



Alfredo Quiles Cabrera



Colima.- Armando Reyna Magaña, ex priista y actual coordinador de la Fracción Parlamentaria de Morena en la Sexagesima Legislatura Local, anunció su «renuncia» a dicha Coordinación con la finalidad de no entorpecer las investigaciones que realiza la Fiscalía General del Estado en torno a la muerte de un taxista de Tecomán y en el cual presuntamente, se vio involucrado uno de sus hijos.



A través de las redes sociales, el propio Armando Reyna dio a conocer esta determinación.



El también Presidente de la Junta de Gobierno y Acuerdos Parlamentarios en un mensaje dirigido a la Opinión Pública y al Pueblo de Colima, reiteró que hace unos días, el pasado sábado 23 de julio, se suscitó en el municipio de Tecomán un accidente de tránsito «en el que estuvo involucrado un vehículo que es propiedad de uno de mis hijos.



«En apego a mis principios y en mi calidad de padre de familia, servidor público y persona que respeta profundamente nuestras leyes e instituciones, he decidido renunciar al cargo como coordinador de la Fracción Parlamentaria de Morena en la Sexagésima Legislatura del H. Congreso del Estado».



Reyna Magaña expresó que tomó «esta decisión con la finalidad de que dicho cargo no interfiera de manera alguna en que se esclarezcan los hechos del mencionado accidente en el que lamentablemente una persona perdió la vida; y también para que el avance de este caso no afecte a los proyectos y objetivos parlamentarios de la bancada de la que formo parte y de la representación popular que ostento».



El ex priista y hoy diputado de Morena agregó: «tanto su servidor como mi familia confiamos en que, conforme a la ley, las autoridades deslindarán responsabilidades y se repararán los daños de este lamentable suceso».



Agradeció las muestras de solidaridad y respaldo de muchas personas que se comunicaron con él y su familia. «Su apoyo ha sido invaluable en estos momentos».



También, agradeció la confianza de sus compañeros diputados de bancada.



Por último, invitó a la ciudadanía en general a que siga los avances de esta investigación, pues «es de interés de todas y todos que, con toda transparencia e imparcialidad, se deslinden responsabilidades del hecho ya mencionado».