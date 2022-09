Archundia; no hubo error, el balón no rebasó la línea

CN COLIMANOTICIAS

México.- Acabó el debate. El remate de Sergio Flores en el Clásico Nacional no rebasó la línea de gol o no hubo una toma que evidenciara lo contrario. La decisión que tomó Adonai Escobedo fue la correcta: “En la polémica del gol o no de Chivas en el Clásico, no hay una toma contundente si el balón atravesó la línea, por lo tanto la decisión que se toma es totalmente acertada”, dijo Armando Archundia. América ganó el juego de manera legal.

El presidente de la Comisión de Arbitraje se presentó frente a los medios de comunicación: “Les quiero ofrecer una disculpa, la idea era hablar con ustedes una vez al mes, pero el torneo ha sido muy rápido”, comentó.

Armando defendió a su gremio: “Sabemos que en la cancha es muy difícil convencer a todos, pero los árbitros están preparados para tomar decisiones e impartir justicia”, indicó.

La Comisión de Arbitraje revisa todas las jugadas dudosas: “Siempre damos nuestra evaluación, eso lo saben los equipos, semana a semana hacemos los análisis, nos reunimos, damos nuestros puntos de vista. El análisis se hace con fundamento en la regla para tener más claro lo que estamos marcando”, explicó.

La tecnología es importante, pero no se usa siempre: “Tratamos de que el VAR se utilice solo en errores claros y obvios. Las veces que ha participado ha sido de manera oportuna”, comentó.

Los clubes tienen la oportunidad de presentar sus molestias: “Tenemos una apertura con clubes y cuerpos técnicos, tratamos de tener la cercanía y escucharlos también para tratar de mejorar en todos los aspectos. Ellos saben que en el marco del respeto somos institucionales y analizaremos cada jugada que expresen todo en beneficio del futbol mexicano”, dijo.

Armando recalcó que “tratamos de tener cercanía con los equipos,estamos preparándonos día con día para que los partidos se resuelvan con goles, no con decisiones arbitrales”, cerró.

Con información de ESTO