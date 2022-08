Apps para comprar y vender ropa desde iPhone o iPad

CN COLIMANOTICIAS

México.- ¿Sabías que existen Apps para comprar o vender ropa desde iPhone o iPad? ¡Así es! Ya no es necesario salir a lugares específicos a buscar el outfit adecuado, ya que existen muchas apps móviles especializadas en la compra y venta de ropa.

Vinted: Ropa de segunda mano

Privalia – Outlet de marcas

Milanuncios – Comprar y vender

Nike – Compras de ropa

Zalando: Tienda De Moda Online

Wallapop – Compra y vende

Las aplicaciones para comprar o vender ropa disponibles en este artículo se encuentran muy bien balanceadas. En ellas podrás conseguir ropa de marca, ropa de segunda mano e incluso ropa fuera de temporada a buen precio.

Vinted: Ropa de segunda mano

Si realizaste operación limpieza y encontraste ropa en excelente estado que ya no utilizas, entonces la app Vinted es perfecta para ti. Esta plataforma es capaz de ayudarte a vender todas la ropa que no utilices o cualquier objeto en buen estado.

Además, su servicio se ha convertido en una buena alternativa, especialmente si quieres conseguir ropa de segunda mano con estilo vintage, deportiva, casual, formal y más.

El proceso es sencillo y seguro, ya que podrás contactarte directamente con su propietario y concretar la compra. Cada una de las prendas y objetos que veas en la plataforma incluye información relevante y, por supuesto, una foto real del producto.

Privalia – Outlet de marcas

Muchas personas suelen comprar ropa fuera de temporada, ya que por lo general son prendas en buen estado y a precios económicos.

En este caso, Privalia es una buena opción para ti. En este app encontrarás ropa outlet para todos los gustos, tallas y climas.

La mayoría de estas prendas de vestir se encuentran en oferta y periódicamente la aplicación obsequia cupones con descuentos, haciendo que la compra de tu ropa sea más barata.

Milanuncios – Comprar y vender

Con Milanuncios comprar y vender objetos ya no será un dolor de cabeza, la app cuenta con una serie de funciones que la hacen resaltar sobre otras opciones del mercado. Aquí podrás comprar y vender de forma segura y encontrar desde hermosas prendas de ropa hasta coches en buen estado.

Su interfaz es cómoda y es muy fácil de utilizar, ya sea para comprar ropa de marca o vender algún producto de segunda mano.

Nike – Compras de ropa

Una de las marcas más populares del mundo y con variedad de ropa deportiva es Nike. Como es de esperarse cuenta una tienda online muy completa, donde podrás conseguir cualquier tipo de prenda, con diferentes tamaños y para todas las edades.

La app también ofrece la posibilidad de comprar prendas exclusivas para miembros Nike y atractivos descuentos que no puedes dejar pasar. Además, si andas en busca de un tenis en particular pero no sabes el nombre o la marca, podrás hacer una foto con tu móvil y la Inteligencia Artificial de la aplicación te indicará el modelo exacto.

Zalando: Tienda De Moda Online

Si eres una persona con un estilo de vestir diferente, entonces Zalando es la opción ideal para ti. Se trata de una plataforma que ofrece un gran abanico de opciones y se encuentra afiliada a diferentes tiendas alrededor del mundo, por lo que podrás conseguir desde ropa de marca o diseñadores hasta marcas populares y de segunda mano.

Además, podrás descubrir las últimas tendencias de la moda a través de la exploración de la app y tendrás a tu disposición más de 3000 marcas con descuentos especiales, cupones, ofertas y más.

Wallapop – Compra y vende

La aplicación por excelencia para la compra y venta de todo tipo de artículos es Wallapop, y es que su gran popularidad precede de lo fácil que es comprar y vender productos, ya que independientemente de lo que vayas hacer, siempre te pondrás en contacto con el dueño de la publicación.

Si vas a vender ropa se recomienda que se encuentre en buen estado y a un precio justo, y si vas a comprar alguna prenda de vestir, tendrás un amplio abanico de opciones en relación calidad precio.

Lo mejor de todo, podrás conseguir ofertas en tenis, accesorios para hombres, mujeres y niños. Y si llegas a tener algún inconveniente podrás comunicarte con e el servicio de atención al cliente.

Con información de iPadizaté