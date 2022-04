Anuncian espectáculo de lucha libre en varios municipios de Colima

*Del 6 y 8 de mayo. *Será para festejar el Día del Niño y de las Madres.

Alfredo Quiles

Colima, Col.- Con la finalidad de recaudar fondos para quienes practican la lucha libre y del boxeo, quienes han perdido alrededor de 300 empleos con la llegada del virus SARS-CoV-2, la Comisión de Lucha Libre de la Ciudad de México anunció que 6 y 8 de mayo una comisión de luchadores asistirá a varios municipios del estado de Colima para ofrecer un espectáculo por los días del Niño y de las Madres.

Dicha Comisión sostuvo una reunión en la Cámara de Diputados Federal donde fueron recibidos por legisladoras a quienes expusieron su «grave situación económica por carecer de seguridad social o un seguro médico”, según se dio a conocer a través de un comunicado de la Cámara Baja del Congreso de la Unión.

«El Fantasma”, presidente de la Comisión de Lucha Libre de la Ciudad de México, expuso que quienes practican lucha libre “si no luchan no comen”, ya que reciben un pago por cada presentación y durante la pandemia los espectáculos se cancelaron, provocando que estos deportistas tuvieran que improvisar con sus ahorros o abriendo un negocio.

“Más de 300 luchadores no trabajamos, tuvimos que poner algún negocio para sobrevivir. No tenemos ninguna prestación, cuando nos retiramos no tenemos pensión”, lamentó.

Aprovechó para exhortar a las nuevas generaciones de deportistas que, aparte de dedicar tiempo y esfuerzo a su disciplina, busquen concluir su formación académica, a fin de que tengan un respaldo económico.

Los luchadores y jóvenes boxeadores solicitaron el apoyo de las y los diputados para lograr que se les otorgue seguridad social o servicios de salud a bajo costo, así como un impulso económico para cubrir gastos de permisos y exámenes médicos.

María del Carmen Zúñiga informó que las y los legisladores de Morena harán “la vaquita” para ayudar a los jóvenes con los gastos generados en presentaciones, peleas, entrenamientos, alimentación y salud.

«La Cámara de Diputados tomará cartas en el asunto con relación a las necesidades que existen entre los deportistas. Ellos son el orgullo de nuestro país”, enfatizó la morenista.

Aseguró que sus compañeros de bancada ya trabajan en generar acciones para garantizarles a luchadores y boxeadores seguridad social, servicios de salud y apoyos económicos.

«Es bueno practicar deporte, es una cuestión muy importante porque mantiene la mente alejada de malos pensamientos y el cuerpo sano”.

«El Rayado», «Rayo del Bajío», «AKira» «Rey Eclipse», «Centinela de la Muerte», «Coco blanco», «Coco azul», «Agemón» y «Topoide», son algunos de los luchadores que podrían estar en el Estado de Colima en las fechas mencionadas.