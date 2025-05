ÁNGEL DURÁN UNA ALTERNATIVA PARA MAGISTRADO

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez

Existen varios motivos y justificaciones para que Ángel Durán Pérez pudiera convertirse en una cara nueva en el Supremo Tribunal de Justicia, como un buen magistrado de nuestro estado de Colima, cercano a la gente, porque además de repuntar en las redes sociales, tiene un excelente perfil profesional, capacidad, experiencia, calidad humana y sencillez, independientemente de que sea parte de nuestro Club de Primera Plana, Capítulo Colima, al que pertenecemos, es del del gremio en la comunicación social, labor que realizamos cientos y cientos de comunicadores en los diferentes medios informativos, interesados en la solución de la problemática social colimense.

¿VALE LA PENA VOTAR POR MAGISTRADOS Y JUECES? Elegir democráticamente a los magistrados y jueces alegan los opositores e intelectuales que fue una decisión presidencial descabellada, absurda e irracional, y sí hay bases para sustentarlo, es cierto, pues no es el método adecuado para lograr los mejores perfiles, pues ningún país del mundo lo practica y el que lo hace que es Bolivia, fracasó la gran mayoría la rechaza, pero también hay otra realidad, “el poder judicial en México y en los estados están podridos, son burocráticos y corruptos, porque se apoderaron de él los grupos del poder judicial federal y en las entidades”, durante hace muchos años mantienen el control político, económico y judicial, sin modernizarse, por tal motivo mediante la elección obligada se pretende dar un cambio que se realizará el primero de junio de 2025, lógico que pueden surgir nuevas caras, inclusive las mismas caras si la gente considera que hicieron buena labor, pero con el compromiso de un cambio radical en la impartición de la justicia, por ello vale la pena votar.

El gran problema que han tenido los aspirantes a magistrados y jueces, es sin duda el gran desgarriate que existe tanto en el INE y el IEE en Colima porque es un proceso totalmente nuevo, crearon una serie de limitantes y enredos para la elección federal y local del Poder Judicial, les prohíben casi todo, decenas de advertencias y amenazas de sacarlos del proceso, algunos asustados ni hacen campaña, como para que un gran lobo haga de las suyas el día de la elección, lamentamos que tampoco las instituciones encargadas del proceso han hecho su parte de informar bien a la población, es más a la fecha nadie sabe en dónde se colocarán las urnas, ni han colocado lonas en las colonias para que la gente vea el lugar de ubicación.

Volviendo al tema, Ángel Durán Pérez sería un buen magistrado en el poder judicial, pues tiene vasta experiencia en relación a la mayoría de los participantes, hay que aclarar ya fue Magistrado Supernumerario del Tribunal Electoral del Estado de Colima en octubre de 2014 a octubre de 2021, también fue Magistrado Numerario del Tribunal Electoral del Estado de Colima de noviembre de 2004 a febrero de 2013, es decir fue magistrado en otra institución de carácter electoral, no en el poder judicial, y es Doctor en Derecho por el Instituto Internacional del Derecho y del Estado con cédula profesional número 09076282

Tiene maestría en Derecho Electoral, impartido por el centro de Capacitación Electoral de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Maestría en Derecho Comercial y de la Empresa, por la Universidad Panamericana Campus Guadalajara y cuenta con la cédula profesional número 1362284, además es Licenciado en Derecho por la Universidad de Colima con cédula profesional número 1783881 y con la Especialidad en Derecho de las Obligaciones y Contratos, por la Universidad Panamericana Campus Guadalajara, además de otras muchas especialidades, como en derecho corporativo y económico, Diplomado en Derechos Humanos, en informática, derecho empresarial, constitucional, en Juicios de amparo, derecho marítimo, agrario, penal, civil, etc, etc.

Vamos hacer uso del derecho de expresión aquí en la columna “Análisis Político” en este mes de mayo, para exponer a los perfiles de los participantes, para que la sociedad colimense intente iniciar una nueva etapa más organizada y funcional del Poder Judicial, es una oportunidad, por ello vale la pena mencionarlos en las próximas semanas antes del 1 de junio día de la elección.

Por tal motivo iniciamos con Ángel Durán Pérez quien además tiene otra ventaja, que no se identifica con ningún partido político, aunque quizás sea al contrario, su única desventaja, sobre todo si Morena, partido en el poder– opera y participa con sus estructuras del bienestar el día de la elección– y no lo considera, pero, ojalá que ningún partido meta la mano para que la gente vote sin acarreados o con ciudadanos manipulados para que ganen en realidad los mejores y más adecuados aspirantes a magistrados y jueces, pues si los partidos políticos meten su cuchara se empañaría la elección y fracasaría en su objetivo social la elección, tal como fracasó en Bolivia, por lo pronto una carta fuerte para magistrado es sin duda Ángel Durán Pérez con el No. 14 con la boleta Rosa. Usted tiene la palabra, vayamos a las urnas.

*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles a CN COLIMANOTICIAS.