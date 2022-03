Ampliación de operaciones de Holcim Apasco provocará daño forestal

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- La empresa Holcim Apasco, ubicada en las inmediaciones de comunidad de Caleras, solicitó un cambio de uso de suelo para ampliar sus operaciones, petición que será evaluada la próxima semana y en la que se analizará el nivel de afectación que esto podría causar a la zona forestal local, informó Casto Lerdo Catarino, gerente estatal de la Conafor.

Explicó que se realizará una revisión del proyecto y aunque no dio datos exactos, confirmó que van a afectar bastante superficie forestal, pero que los empresarios están comprometidos a compensar ambientalmente.



Casto Lerdo señaló que la empresa inició la solicitud en la secretaría de medio ambiente y recursos naturales donde dará seguimiento al trámite para la autorización y hacer el cambio uso de suelo que todavía no se da, pero donde Consejo Estatal Forestal debe dar una opinión técnica para garantizar la sustentabilidad del proyecto y que este cumpla con las con las condiciones establecidas. El fin de este análisis es que el cambio pueda ser de beneficio también y que no impacte a la población de Tecomán.



“Tenemos un recurso forestal que cuidar y proteger, darle un manejo sustentable para propiciar que podamos tener estos recursos disponibles. Cuidar del medio ambiente garantiza la vida, favorece económicamente e impulsa el beneficio social, no sólo en el en el municipio sino a nivel país” señaló el funcionario.



El gerente de CONAFOR dijo que se trata de remover vegetación forestal para someterlo a los fines que la empresa requiere como banco de materiales, “ese es el fin que buscan pero todavía no hay una solución aunque ellos están comprometidos a compensar ambientalmente por el daño”.

Reconoció que las afectaciones serían en las partes bajas del suelo que son las que más se dañan con el recurso hídrico que se ve deteriorado en calidad y cantidad.