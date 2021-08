AMMEEC y Canirac se unen a voces de cancelación de la Feria de Colima

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- La Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias del Estado de Colima (AMMEEC) y la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) se unieron para que la Feria de Todos los Santos Colima 2021 se cancele, debido a los casos de Covid-19 que se registran en la entidad.

Dichos festejos inician el 28 de octubre próximo y terminarían el 15 de noviembre, evento al que acuden miles de personas de los 10 municipios de la entidad y otras partes de la república.

Apenas este miércoles la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Colima se manifestó también contra la realización de la Feria.

Actualmente Colima se encuentra en semáforo rojo epidemiológico por los altos casos de Covid 19, y a dos meses y medio de iniciar la Feria no se ha emitido información sobre su posible cancelación.

De acuerdo a la presidenta de AMMEC, Mayra Hurtado Zavala, el que se realice esta festividad sería muy riesgoso debido a la situación de la enfermedad que se registra en el estado.

“Como empresarias es una afectación económica, obviamente queremos que las empresas y quienes se dedican a todo esto se promuevan y que tengan los ingresos que se requiere, pero también estando en el semáforo en Rojo y con los casos que se están presentando consideramos que no sería viable que se llevará a cabo”.

Mencionó que en caso que se lleve a cabo, se realice de manera virtual como el año pasado, para evitar más contagios en la entidad.

Hurtado Zavala dijo que generalmente participan en la Feria entre 20 y máximo 30 asociadas a AMMEC con varias empresas de comercialización y servicios.

“Entonces realmente en la última feria que hubo estuvimos muy presentes tanto con proyectos innovadores como proyectos que ya están fijos”.

ES MOMENTO DE UNIRNOS Y CANCELAR LA FERIA

Por su parte el presidente de Canirac, Felipe Santana Linares, dijo que es mejor no sacrificar los mejores 60 últimos días del año por 15 días de realización de la Feria de Colima.

“Nos preocupa mucho que es lo que va a pasar después de que se vaya la Feria, por lo que ahora sí ya es momento de unirnos y darle la cancelación a la Feria”.

Expresó que no hay condiciones económicas ni de salud para su realización, por lo que el sector restaurantero le aterra pensar seguirá pasando estas semanas y cómo se llegaría a la feria no sólo económicamente sino en salud y cómo va a terminar.

El líder restaurantero mencionó que ya es momento de tomar decisiones serias, para no jugar ni con comerciantes, ni salario, ni empresarios, por lo que debe haber una decisión.

“Porque vamos a acabar en un descontrol no solo de salud, no queremos llegar a una Navidad triste no solo por el tema económico sino que también nos falten familiares o amigos”.