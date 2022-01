AMLO invita al morenista Porfirio Muñoz como embajador en Cuba

CN COLIMANOTICIAS

México.- El morenista Porfirio Muñoz Ledo podría ser designado como nuevo embajador de México en Cuba en los siguientes días.

“Fui invitado por el ciudadano presidente la última semana de octubre y acepté, que quede claro. Ya lo que ocurra después no depende de mí, hay que preguntarle al Ejecutivo, no a mí”, explicó Muñoz Ledo en entrevista radiofónica a El Heraldo de México.

El morenista indicó que a partir de la invitación a unirse al Servicio Exterior Mexicano, ha tenido reuniones con diversos titulares del gabinete federal, como Turismo, Economía y Cultura, para afinar detalles de la agenda bilateral que México sostiene con Cuba.

“He trabajado tres meses intensamente, tengo la información sobre Cuba hasta el nombre de los embajadores acreditados y me he entrevistado con miembros del gobierno”, detalló.