AMLO admite acarreos, inducción de voto y demás irregularidades, pero ‘en muy pocas casillas’

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador apuntó que en dicha elección participaron dos millones 500 mil ciudadanos, y reconoció a la dirigencia nacional encabezada por Mario Delgado por la organización.

El presidente López Obrador admitió que, pese a «ser diferentes», durante las elecciones al Congreso de Morena ocurrieron acarreos, inducción de voto y demás irregularidades, «pero en muy pocas casillas». «No es como los opositores hubiesen querido», dijo

“Me pasaron un reporte en la mañana y considero que fue una buena jornada democrática porque participaron alrededor de dos millones 500 mil ciudadanos, fue masiva la participación para una elección interna”, declaró.

“Además para elegir delegados al Congreso, dos millones 500 mil es muchísimo, porque también muchos que no eran militantes de Morena se inscribieron, al mismo tiempo se estaban afiliando, por eso fueron muchos los que participaron. Conducir esta jornada fue muy meritorio de los dirigentes: Mario Delgado, Citlalli Hernández, la secretaria, y muchos dirigentes que ayudaron a la celebración de las elecciones”, puntualizó.

Morena llevó a cabo este 30 y 31 de julio la elección de sus consejeros para el Congreso Nacional de dicho instituto político, donde estuvieron en juego 300 distritos, que en total darían los 3 mil consejeros del partido.

El mandatario mexicano reconoció que sí hubo “violaciones, acarreos, inducción de voto” en dichos comicios internos de Morena pero en pocas casillas, y no como lo quieren hacer ver los opositores.

“Hay desde luego inconformidad, hay que mejorar cada vez más estos procesos para que no haya violaciones, acarreos, inducción de voto, y hubo todavía ese tipo de prácticas, pero en muy pocas casillas, no se generalizó. No es como los opositores, los conservadores, hubiesen querido”, expuso.