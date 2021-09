América, es una especie de Real Madrid: Augusto Solari

CN COLIMANOTICIAS

México.- El inicio que ha tenido el Celta de Vigo en esta temporada no ha sido el mejor, el equipo está en el lugar 18 de la clasificación y saben que en el duelo que afrontarán ante el Real Madrid en el renovado estadio Santiago Bernabéu, hay una gran oportunidad para levantar, aunque no lo tomarán con presión, aseguró Hugo Mallo en conferencia de prensa internacional.

“No, presión ninguna. Al final nosotros somos afortunados de poder disfrutar de un estadio como el Santiago Bernabéu ante un equipo tan potente y presión ninguna, vamos a hacer nuestro trabajo, sacrificarnos por el compañero”, declaró el capitán de la institución.

“Para nosotros siempre es especial visitar estadios como el Santiago Bernabéu, lo contamos como una final porque así es, no hemos empezado bien la temporada, sabemos lo que nos vamos a encontrar, se juegue donde se juegue siempre es complicado y no creo que estén preocupados por la inauguración, ellos están obligados a ganar títulos, y sinceramente nosotros estamos pendientes de hacer nuestras cosas bien”, agregó.

El líder del Celta de Vigo destacó que las aspiraciones del club son grandes, sin embargo, saben que en algunos momentos no han estado a la altura que les exige el club y este es el momento apropiado para dar un giro a la situación del arranque.

“Aspiraciones tenemos muchas, mucha hambre, mucha ambición, pero sabemos de la dificultad de cada partido en esta liga que es muy igualada, cada partido es muy complicado, tenemos las experiencias de otros años en los que no hemos estado a la altura que la gente esperaba de nosotros. Fallos hemos tenido todos en todos los ámbitos, pero hemos corregido, hemos tenido que trabajar demasiado para que no nos sucedan esos fallos”, comentó.

Cuestionado sobre el porqué no ha salido del Celta de Vigo en su carrera, Hugo Mallo destacó que ahí siempre lo han tratado muy bien y decidió desechar las oportunidades de salir que llegaron en su momento.

“Sí que es cierto que he tenido opciones para salir, pero me crie aquí y todo lo que soy es gracias a este club que me acogió como uno más de la familia, me ha criado y me ha apoyado en los momentos malos, al final siempre he tenido una excusa para no dar ese paso de salir de casa”, compartió.

Con información de ESTO