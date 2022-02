América cae ante Mazatlán

CN COLIMANOTICIAS

México.- Roger Martínez dándose empujones con Jorge Padilla, Federico Viñas encarándose con cualquier jugador con playera morada y un tiro libre que terminó estrellándose en la barrera. Esa es la realidad azulcrema. El barco amarillo está hundiéndose. El S.O.S. está mandado. América necesita un salvavidas antes de tocar fondo. El mal paso dejó de ser casualidad, el domingo evitaron el sótano, pero en su juego pendiente contra Mazatlán se confirmó que no están bien. El equipo que sumó puntos a montón se fue, el Solarismo que tanto enamoró está en pleno divorcio.

La gente está molesta, el hartazgo se siente en redes sociales. El 2-1 en la casa de los Cañoneros le abrió los ojos a las Águilas, esa es su realidad.