AMDA estima que 90 mil vehículos en Colima no están registrados en el REPUVE

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- De acuerdo al presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles (AMDA) en el Estado de Colima, Guillermo Gómez Espinoza, el parque vehicular en la entidad es de un aproximado de 540 mil vehículos y hay un universo de 90 mil que no están registradas en el Registro Público Vehicular (REPUVE).

Tras considerar que el no tener dicha herramienta, hace vulnerable a los dueños de los automóviles ya que ante el REPUVE no se tiene identidad y si llega a pasar el robo no lo pueden rastrear.

“Hago una atenta invitación a que vayan a la Subsecretaría de Movilidad a activar la calcomanía del REPUVE y, de esa manera, si el carro se pierde es relativamente localizarlo por los medios digitales”.

Gómez Espinoza explicó que la situación se da en autos nuevos y usados, por lo que calificó que de manera lamentable la mayoría de dueños no llevan a registrarlo a Movilidad.

“El proceso considera que cada quien sea responsable de su registro, entonces se entiende que por convicción o conveniencia me conviene que mi carro esté registrado y lo voy a llevar”.

Reiteró que la mayoría no lo lleva y hay un déficit muy grande de vehículos que no están inscritos en el Registro Público Vehicular y, consecuentemente, no son rastreables a la hora de un robo.