Alcohol, obesidad y algunos fármacos pueden causar hepatitis: Salud

*También agua, alimentos contaminados y contacto con fluidos corporales infectados

CN COLIMANOTICIAS



Colima.- El consumo excesivo de alcohol, las toxinas, algunos medicamentos y ciertas afecciones médicas pueden causar hepatitis; sin embargo, la mayoría de las veces es un virus lo que causa esta enfermedad, siendo los tipos de hepatitis virales más comunes A, B y C, informa la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Colima. En el Día Mundial Contra la Hepatitis, la Subdirección de Epidemiología dijo que esta enfermedad se transmite por vía fecal-oral, transfusiones sanguíneas, de madre a hijo y por comer alimentos contaminados.



Explicó que la hepatitis es una inflamación del hígado que puede provocar problemas de salud y la muerte. Sus causas pueden ser infecciosas, como las hepatitis virales o no infecciosas, que se dan por el consumo de bebidas alcohólicas, obesidad, enfermedades auto-inmunes, fármacos y reacciones alérgicas, entre otros. Los síntomas de hepatitis incluyen fiebre, fatiga, pérdida del apetito, náuseas, vómitos, dolor abdominal, orina oscura, heces de color claro, dolor en las articulaciones e ictericia.



La dependencia estatal puntualizó que las hepatitis A y E son causadas usualmente por la ingestión de agua o alimentos contaminados; mientras que las hepatitis B, C y D se originan por el contacto con fluidos corporales infectados como transfusiones sanguíneas o de productos sanguíneos contaminados. Indicó que las acciones preventivas son fundamentales para eliminar este problema de salud pública, tanto las medidas higiénico-dietéticas para la prevención de hepatitis A, como la vacunación infantil contra la hepatitis B.



Las recomendaciones para para prevenir las hepatitis virales son: lavado de manos con agua y jabón antes y después de preparar alimentos y después de ir al baño o cambiar un pañal; cubrir boca y nariz al estornudar o toser, de preferencia usar un pañuelo de papel y tirarlo a la basura, y garantizar el manejo higiénico de alimentos.



Además, hay que limpiar y desinfectar frecuentemente juguetes y objetos que puedan ser llevados a la boca por las y los menores de edad, así como superficies de uso común y en los que se haya encontrado una persona enferma y evitar el contacto cercano con la misma.