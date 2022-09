Al menos 21 muertos y aludes de tierra deja sismo en China

Las autoridades reportaron siete muertes, aludes de tierra y daños a viviendas y cortes de electricidad, según la televisora estatal CCTV . Un deslave bloqueó una autopista rural que quedó cubierta de rocas, según el Ministerio de Gestión de Emergencias.

12:52 on September 5, a magnitude 6.8 earthquake occurred in Luding County, Ganzi Prefecture, Sichuan Province, China. It has killed 21 people and injured more than 30.

The PLA rushed to the epicenter.

四川甘孜州泸定县6.8级地震,

已致21人遇难,30余人受伤。

解放军赶往震中❤️🙏🏻🙏🏻🙏🏻 pic.twitter.com/3eJHCOgbq1

— Deng_919 (@919Deng) September 5, 2022