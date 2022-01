Ahorra tiempo y evita hacer filas realizando tus trámites en Mi cuenta Infonavit      

*Realiza transacciones y operaciones sin tener que trasladarte o invertir más tiempo del necesario mediante el uso de una computadora o teléfono móvil.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- ¿Quieres solicitar un crédito para la compra o mejoramiento de tu vivienda? ¿Ya te jubilaste y necesitas retirar tu ahorro de la Subcuenta de Vivienda? ¿Quieres saber cuánto dinero tienes ahorrado en el Infonavit? No te preocupes, estos y muchos trámites más puedes realizarlos desde Mi Cuenta Infonavit (micuenta.infonavit.org.mx); sin salir de casa, de forma gratuita, rápida y segura.

Mi Cuenta Infonavit es una plataforma desarrollada por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) que facilita la realización de transacciones y operaciones, evitando que las y los derechohabientes o acreditados tengan que trasladarse, exponer sus documentos o invertir más tiempo del necesario haciendo filas en trámites que pueden ser rápidos, seguros y eficientes.

Para poder utilizar este sistema, lo único que se necesita es ingresar al sitio Mi Cuenta Infonavit (https://micuenta.infonavit.org.mx/), registrarse y comenzar a navegar de forma intuitiva por las distintas opciones que posee.

¿Cómo me registro?

Entra a la página Mi Cuenta Infonavit

Dirígete a la opción Quiero una Cuenta

Captura los datos que te solicitan: Número de Seguridad Social (NSS), Clave Única de Registro de Población (CURP), Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y coloca el dato de seguridad que te solicitan. Haz clic en continuar.

Llena tus datos de contacto (correo electrónico y número de celular). Es importante que las cuentas que proporciones no sean del trabajo o de algún tercero, porque ahí recibirás el código de confirmación para activar tu cuenta.

Crea tu contraseña y acepta los términos y condiciones.

Una vez que ya tienes tu cuenta, lo único que tienes que hacer es ingresar con tu correo y contraseña y después buscar en su menú de opciones el trámite que necesitas realizar.

¿Qué trámites puedo hacer?

Las operaciones o transacciones que puedes efectuar, a través de este servicio, son:

Actualizar o corregir tus datos personales (nombre, CURP o RFC)

Iniciar el trámite de tu crédito

Adjuntar documentos

Pagar tus mensualidades

Obtener tu Aviso de Retención de Descuentos

Obtener tu Aviso de Suspensión de Descuentos

Obtener tu Aviso de Modificación de Descuentos

Solicitar la Constancia de Intereses para tu declaración anual

Solicitar la cancelación de hipoteca

Solicitar la entrega de escrituras

Solicitar la devolución de pagos en exceso

Solicitar la devolución de tu ahorro

¿Qué puedes consultar?

Para que siempre estés atento de tu ahorro o tu crédito y puedas cuidar de tu patrimonio, esta plataforma te permite revisar:

Cuánto ahorro tienes en tu Subcuenta de Vivienda

Resumen de movimientos de tu Subcuenta de Vivienda

Tu precalificación y puntuación

El estatus de tu solicitud de crédito

Tu estado de cuenta histórico

Tu estado de cuenta mensual

Cuánto debes de tu crédito

Cómo, cuándo y dónde debes pagar

Tus relaciones laborarles, es decir el historial de los trabajos que has tenido en los que te han dado de alta ante el IMSS

Olvidé mi contraseña ¿qué hago?

No te preocupes, para poder recuperar tu contraseña lo que debes hacer es entrar a Mi Cuenta Infonavit, ingresar al apartado “Olvidé mi contraseña”, colocar tu NSS y continuar. Recibirás un correo electrónico en la dirección que proporcionaste cuando te registraste, que servirá para verificar tus datos y puedas generar una nueva contraseña.

En caso de no recordar o no tener acceso al correo electrónico con el que te registraste, te recomendamos seleccionar la opción borrar cuenta e iniciar un nuevo registro. En caso de que, por cuestiones de seguridad, no se puedas realizar este proceso, deberás acudir a un Centro de Servicio Infonavit para validar tu identidad.