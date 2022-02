Ahora sí les preocupan los pobres/ El cáncer sigue en las dependencias

Por: Mayahuel Hurtado Ortiz.

Que curiosos se escuchan los políticos de siempre, que por décadas pertenecieron a las clases privilegiadas y a sus cómplices preocuparse de los pobres.

Que hipócritas se escuchan y se leen aquellos que por décadas han estado en puestos públicos, o bien como gobernantes y legisladores, desgarrarse las vestiduras por los pobres.

Que incongruentes se ven, escuchan y leen aquellos que viven en el glamour, en los excesivos lujos como resultado de las jugosas ganancias por “haber prestado sus servicios” o recibido cuantiosas sumas por moches en un gobierno municipal, estatal, federal o bien en los congresos locales y federales, ya ni que decir del senado que es un sueño, esos que hoy se desbaratan por los pobres.

La pregunta es ¿Por qué la hoy senadora Lily Tellez, como periodista calló tantas atrocidades hechas por gobiernos anteriores, nunca alzó la voz por la agresión a periodistas, nunca cuestionó a los ex presidentes? es más la recuerdo en su horario estelar dando las noticias donde le pasaban el guión de qué sí y qué no decir.

Hoy la vemos dirigiendo un discurso demagogo, extendiendo su cobijo al mercenario de la información que es igual que ella, me refiero a Carlos Loret de Mola y ése grupo de periodistas que durante décadas recibieron favores, regalos y jugosos moches por callar a las minorías que señalaban los errores del sistema político mexicano que por décadas empobreció al país, que generó la corrupción, pobreza, inseguridad que nos dejó atónitos, los deficitarios servicios de salud, las carencias en educación y el deporte.

¿En serio no tiene memoria la senadora Lily Téllez?

Pero su ambición no conoce los límites, ahora se destapa sin permiso como aspirante a precandidata a la presidencia de la República. ¿Quién asesora a Lily Téllez? La ambición de poder es tremenda, los hace que se agrupen, que busquen desesperadamente derrocar al actual gobierno, meterle el pie, tronarlo desde adentro y éste ejemplo, es lo mismo que están haciendo en los estados donde gobierna Morena, el mejor ejemplo lo vemos en Colima, donde en posiciones clave hay gente principalmente del PRI, quienes generacionalmente han empobrecido a la entidad y aunque la alternancia se logró en el estado, hay nombres y cargos que dejan bastantes interrogantes, muchos de ellos, saqueadores menores, que desde sus oficinas siguen rindiendo pleitesía a su amo, no me refiero a quien gobierna, sino al que le deben la chamba, a quien les dió la plaza definitiva o de confianza, donde trabajan, y los nombres de exgobernadores protegen hoy a sus vacas sagradas y a todos los corruptos que forman parte del clan.

LOS REMOS DE LA PANGA

REMAZO: quien está realizando un trabajo extraordinario desde la Defensoría Pública en la entidad, es la directora Mtra. Karina Vilchis Betancourt, un acierto su nombramiento dado a conocer hace un par de meses. Ha demostrado grandes capacidades para el trabajo, así como para integrar un equipo, sin dejar de mencionar su calidad humana; claro que así debe ser, se identifica con el proyecto que encabeza Indira Vizcaíno Silva y con la Cuarta Transformación, no debemos olvidar el gran trabajo que realizó en Manzanillo, mismo que lo llevó a su designación. Enhorabuena.

REMO: Martha Valdivia la funcionaria de Movilidad en Manzanillo está pisando no solo callos, también uñas enterradas y no precisamente en el pie, sino en las áreas financieras muy sensibles, la respuesta es simple, la pulcritud y honestidad con la que de desempeña, ya generó grandes incomodidades en las zonas de confort de los mismos de siempre, quienes ya comenzaron a arrojarán las descalificaciones y calumnias necesarias para empañar su trabajo. A esos priistas de cepa con sello de casa Fernando Moreno Peña, seguirán prestos para generar caos.

REMITO: algo debe hacerse para limpiar a casa de gobierno de oportunistas, zátrapas, rémoras. Los hay de todo tipo funcionarios y «gestores» que cuentan con una reputación de lo peor. Insisto, hay muchas personas valiosas identificados que pueden estar en esos puestos.