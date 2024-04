Advierte Luis Gama “quien haya agarrado moche de la planta de amoniaco que lo regrese”

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Armería, Col.- Luis Alberto Gama Espíndola inició su campaña política como candidato a la presidencia municipal de Armería por la coalición “Fuerza y Corazón por México” por los partidos PRI y PAN y al referirse a la posible instalación de una planta de amoniaco y urea, advirtió: “quienes hayan agarrado “moche” por permitir que se instale la planta “que lo regrese, porque la gente es la que no permitirá que se instale, no es Luis Gama no es Jonas Caraballo, es es la gente”.

Gama Espíndola aclaró que la operación de una posible planta productora de amoniaco y urea no va a servir al municipio, “porque lejos de beneficiarnos nos perjudica, dañará nuestros ecosistemas y dañará a nuestros esteros a nuestro mar y a toda la ciudadanía armeritense .

¿A qué costo la inversión millonaria que viene? “Pues va a dañar la salud de nuestra comunidad yo no comparto inversión en el municipio y no estoy en contra de las inversiones , estoy en contra de que lejos de traernos un beneficio económico va a ser peor en salud y eso es lo que debemos de cuidar y por eso me he pronunciado porque no es la mejor manera de traer beneficios a la comunidad”.

Por otra parte, Luis Alberto Gama dijo que su campaña no será de descalificaciones ni confrontaciones, porque eso es lo que dañan más, “confío en que mi cabildo me apoyará en todas las decisiones que se tomen para el bien del municipio y de los armeritenses”

En el evento, estuvieron presentes candidatos a síndico y regidores de la planilla de Luis Gama, además de Mely Romero candidata al Senado de la república, Nazario Rodríguez, candidato a diputado federal y Jonás Caraballo Juárez, candidato a diputado local por el distrito 9.