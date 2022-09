Acusan a subsecretaria de Movilidad del bloqueo de mototaxis ‘ella ya sabia’

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS



Tecomán, Col.- René Macías, dirigente estatal de la cooperativa de mototaxis “Acepta” dijo que el bloqueo que se realizó la tarde de este jueves en el ingreso a Tecomán se tomó a falta de dialogo y de interés por parte de la subsecretaria de Movilidad, Livier Rodríguez, a quien responsabilizó del bloqueo.



Un promedio de dos horas (3 a 5 de la tarde) estuvieron mototaxistas bloqueando el acceso y salida del municipio de Tecomán a la altura de la escultura El Limonero, provocando que un gran número de unidades de carga, de pasaje y particulares quedaran varados mientras los manifestantes exigían la presencia de las autoridades, el cese de operativos de movilidad y el avance en el permiso para que los dejen trabajar.



Fueron varios automovilistas que estuvieron pidiendo que los dejaran salir o ingresar sin embargo los mototaxis de las de dos cooperativas, Mototransportistas Unidos De Colima (Cotrap) y la Asociación Cooperativa para el Transporte Alternativo(Acpta), así como de mototaxistas independientes se negaron a mover sus unidades y solo dieron paso a unidades de emergencia.



René Macías aseguró que la sub secretaria de movilidad “ es la responsable de este bloqueo. Estamos seguros que el tema le importa la Gobernadora, pero hay cosas que no le informan, que no sabe, Livier está tomando el camino fácil, no le informa, sí hay apertura y la gobernadora nos ha dicho que simpatiza con el proyecto”



El líder destacó que tienen ocho meses con un estudio que nada más está en el discurso porque la realidad no se tiene ningún avance y responsabilizó a la titular de movilidad “es lo único que hace es para justificarse mientras hace una cacería de brujas, perseguir a la gente, quitarle su dinero cuando las motos no son ilegales, no se menciona en la ley y un principio básico derecho es que lo que no está prohibido está permitido”.



Aseveró que las promesas han sido la mismas desde que inició la administración estatal “Vamos a buscar la forma de regularizar su proyecto, vamos a hacer estudio”.



René Macías anunció que llegó a un acuerdo con la secretaria general de gobierno Guadalupe Solís y sostendrán un encuentro el próximo miércoles (22) en punto de las 5:00 de la tarde, no mencionó el lugar de la reunión, pero sí que se espera que esté también la subsecretaria de movilidad, y los representantes de mototaxistas, en tanto, confió en que no haya más operativos de la dependencia estatal.