Activista pide quitar privilegios de estacionamientos a funcionarios de Tecomán

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- Ismael Rodríguez, activista social, pidió al alcalde Elías Lozano que no se le falte al respeto al pueblo de Tecomán al otorgar estacionamientos especiales a funcionarios municipales y que solo se respete el espacio para el vehículo del presidente municipal, por su investidura como autoridad.

“Pero la exclusividad para un secretario, tesorero, un contralor para un oficial mayor es un privilegio que nunca un ciudadano tecomense lo tiene”.

Y añade: “Andrés Manuel López Obrador renunció a los privilegios, le hizo el fuchi a los privilegios, le dijo no a Los Pinos, le dijo no al avión presidencial, le dijo no al estado mayor que es para brindarle seguridad y en Tecomán les damos estacionamientos exclusivos a los funcionarios públicos”.

Ismael Rodríguez dijo que no sabe si no les alcanzan los 60 mil pesos que ganan para pagar un estacionamiento”.

El activista hizo en exhorto al Presidente Municipal “a que de favor quiten esa ofensa en tener exclusividad de estacionamiento para funcionarios públicos y que sean destinados para ciudadanos con discapacidad o contribuyentes que van y dejan el dinero a las arcas del ayuntamiento para hacerlo fuerte “.