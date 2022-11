Aclara Armando Reyna que en el Congreso no hay denuncia de ‘aviadores’ en Tecomán

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- El diputado local, Armando Reyna Magaña, presidente de la comisión de responsabilidades en el Congreso del Estado, aclaró que no tiene ninguna denuncia en torno al tema de los posibles “aviadores” en el municipio de Tecomán, y tampoco algún procedimiento de destitución del alcalde Elías Lozano, pedido por el sindicato de trabajadores en contra ambos temas.

Respecto a los temas de la administración que encabeza Elías Lozano, dijo “para que el Congreso pueda proceder tiene que hacer denuncia, puede ser cualquier ciudadano o un ente, en este caso en la comisión no hay ninguna denuncia contra el presidente por ese hecho, sé que se denunció en una instancia local pero al Congreso no ha llegado ninguna denuncia al respecto”.

Armando Reyna agregó que sí lleva diez casos de denuncias contra ex funcionarios y que los juicios van caminando, pero aclaró que las sanciones que la ley contempla con inhabilitación o destitución, no cárcel u otro tipo de castigo, estos, dijo, son procedimientos que en su caso llevará la fiscalía anticorrupción.

“Son juicios políticos de denuncias que se han hecho en este año de diferentes servidores públicos de administraciones municipales y de la administración estatal anterior”.

A pregunta expresa de por qué están tardando tanto, el legislador tecomense explicó que en algunos casos se ven detenidos por los amparos que interponen los acusados, “es un derecho, una garantía que la ley les otorga, no quisiéramos que fuera así pero están dentro de la ley y es válido. Lo único que nos impiden los jueces es sancionar, pero estamos caminando en lo que podemos transitar”.

Aunque pareciera que no se hace nada, dijo, sí se está avanzando en todos los juicios políticos, aunque en unos sea más lento como el caso del ayuntamiento de Villa de Álvarez que son once ex funcionarios (todo el cabildo) y para notificar llevó tiempo.

Armando Reyna reiteró que las posibles sanciones que marca la ley son solamente la inhabilitación o destitución y que las conductas de hechos delictivos son aparte, es decir, se van a la fiscalía anticorrupción donde sí hay penas de prisión dependiendo de la gravedad del delito cometido.