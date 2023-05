Abordan académicos sustentabilidad en universidades

*“En los últimos 200 años hemos sido la especie que más ha transformado, influido en los cambios del ambiente, y alterado el ecosistema, agotado recursos y extinguido especies”: Raymundo Padilla.

Colima.- Los académicos Ana Luz Quintanilla Montoya, Raymundo Padilla Lozoya y Jesús López de la Cruz impartieron la charla “Sustentabilidad y cuidado de nuestros recursos universitarios”, a personal de la Universidad de Colima, en el marco de la XXV Jornada del Libro Universitario Altexto 2023.

Ana Luz Quintanilla comentó que según sus fuentes, el cambio climático no es un fenómeno natural: “No es como un huracán ni como una tormenta tropical o sequía, sino que es inducido por las actividades de los seres humanos, por lo cual todos tenemos responsabilidad”.

No obstante, manifestó que hoy en día, el hecho de que haga más calor no es resultado del cambio climático: “En realidad es la manera en que hemos vivido los humanos en las últimas décadas, a partir de 1890 que se da la Revolución Industrial, una agricultura con máquinas que maneja la producción de alimentos; el gasto de agua se elevó, por decir algo a nivel país, pues la agricultura utiliza el 72 por ciento del agua y en Colima el 92. Además, hemos forestado, cambiado el uso del suelo y no respetamos la naturaleza”.

En términos de energía eléctrica, dijo que de acuerdo a lo que ha consultado: “Cada vez nos importa menos, porque los precios de los servicios más importantes como el agua y la luz no son los reales, sino que están subsidiados”.

Por su parte, Jesús López comentó que del 100 por ciento del agua en el planeta, el 97.5 es agua salada, 2.5 es agua dulce y de ese 2.5, el 69 por ciento está congelada: “Solo tenemos un 1.3 en los ríos, lagunas y en las empresas; eso es lo que conocemos como agua renovable y a lo que tenemos acceso para desarrollar nuestras actividades”.

“México es un país bastante complejo, mientras que en el norte, en un año pueden llover dos mil 200 milímetros y en zonas como Baja California 170 (la disponibilidad cambia), en Colima llueven 800 milímetros en un año, en promedio”, dijo.

“Para una persona que habita en Colima, su disponibilidad de agua ronda los mil 835 metros cúbicos por habitante en un año. El promedio nacional ronda los 4 mil 505. En la Ciudad de México es de 190 metros cúbicos por habitante y en Campeche de 2 mil 200. No todos tenemos la misma disponibilidad”, continuó.

En su turno, Raymundo Padilla dijo que, en consonancia con determinadas fuentes, “en los último 200 años hemos sido la especie que más ha transformado, influido en los cambios del ambiente, y alterado el ecosistema, agotado recursos y extinguido especies; por lo que tenemos que reflexionar acerca de cuál es el futuro que queremos”.

Además, dijo que en Colima se tiene la ventaja y virtud de contar con un medio ambiente en constante transformación: “Tenemos el mar, tenemos huracanes, todo ese sistema genera constante movimiento”, afirmó.

Por último, coincidieron en que “tenemos que realizar acciones para el cuidado de recursos, sensibilizar a la comunidad universitaria y la población en general sobre la importancia de cuidarlos, y empezar con acciones en dependencias: cuidar el agua, apagar la luz cuando no se necesita, no tener todo el día conectada la cafetera, cerrar las puertas mientras funciona el aire acondicionado, apagar las computadora cuando no se necesiten, etcétera”.