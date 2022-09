Aaron Rodgers lleva a la victoria a los Empacadores

CN COLIMANOTICIAS

México.- La Semana 3 de la NFL tuvo uno de los partidos más esperados de la temporada pues se enfrentaban dos de los mejores mariscales de campo en toda la historia del deporte como lo son Aaron Rodgers y Tom Brady.

Sin embargo, fue Rodgers quien se llevó el triunfo por un marcador de 12-14, lo que significó la primera derrota de los Buccaneers en la presente temporada. El novato Romeo Doubs y Allen Lazard anotaron para los visitantes.

A pesar de no anotar en los últimos dos cuartos, Aaron Rodgers tuvo un gran partido en el Raymond James Stadium, pues sumó 27 pases completos para 255 yardas. Además tuvo dos pases de anotación y solamente una intercepción.

Sin embargo, el triunfo no hubiera sido posible sin la defensiva de Green Bay, pues forzaron dos fumbles y capturaron en tres ocasiones a Brady. Además, evitaron la conversión de dos puntos en los segundos finales del partido, mismo que hubiera significado el empate y que hubiera obligado el tiempo extra.

Brady no tuvo un mal partido, no obstante, no contó con sus receptores principales, pues Godwin está lesionado y Mike Evans fue suspendido. Aún sin ellos, logró tener un pase de anotación, 31 pases completos y no registró una intercepción.

Con esta derrota Tampa Bay perdió su invicto en la temporada 2022 de la NFL, mientras que Green Bay sumó su segundo triunfo consecutivo, por lo que actualmente están por debajo de los Vikings en la Norte de la Conferencia Nacional.

Con información de Récord