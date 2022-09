¿A QUIÉN APOYARÁ MARIO ANGUIANO EN 2024?

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez.

Nuevamente Mario Anguiano Moreno, ex gobernador del estado reapareció la semana pasada ante un buen grupo de líderes naturales de varios municipios y de diferentes perfiles políticos, -con el único propósito dijeron-, de convivir y manifestar su interés en saludar al ex mandatario, agregaron que lo identifican como amigo y que en su tiempo habían recibido diferentes apoyos y obras, la reunión se realizó al norte de la capital del estado.

Si recordamos el ex gobernador Mario Anguiano desde que reapareció públicamente participando en una pinta de bancas de un jardín y después en una cabalgata en la zona rural del estado que encabezó el ex candidato a la gubernatura del PVEM Virgilio Mendoza, significó que no apoyó al PRI en la transición estatal y decidió buscar otra alternativa, y después de las elecciones pasadas en donde Indira Vizcaíno resultó triunfadora con Morena, Mario Anguiano ha estado al margen de la política estatal.

Quizás debido a la filtración de esa reunión de amigos que mencionamos salió en redes un video con el ánimo de molestarlo como posible aspirante a senador por Morena, lo que significó que Morena no lo hizo pero Mario Anguiano menos, el video no generó polémica ni críticas debido a que la gente colimense cada día está más politizada y sabe también el panorama estatal, pero la pregunta de éste análisis será entonces ¿A cuál partido apoyará Mario Anguiano en el 2024?